"Uno sueña con estas cosas". El director de 'Capitán América: Brave New World' explica cómo consiguió el cameo más especial de la película de Marvel

Si has leído mi reseña de 'Capitán América: Brave New World', sabrás que la última película del Universo Cinematográfico de Marvel hasta la fecha no es que me haya dejado precisamente satisfecho. De hecho, dándole vueltas durante los últimos días, he seguido rascando inconsistencias que no termino de comprender del todo, incluyendo una pregunta que no me deja de rondar la cabeza: Si Hulk es un pilar de la narrativa... ¿dónde narices está Hulk?.

Sin Bruce, pero con Betty (más o menos)

A estas alturas está claro que Kevin Feige y compañía no tienen demasiada idea de qué hacer con el Gigante Esmeralda, y en la cuarta aventura del Capi, además de hacerle referencia verbalmente, han optado por representar su legado cinematográfico a través de un brevísimo cameo de Liv Tyler, que interpretó a Betty Ross en la infravalorada 'El Increíble Hulk' de 2008.

En una entrevista con Collider, el director Julius Onah ha explicado de este modo cómo consiguió que Tyler volviese a calzarse los zapatos de actriz y participase en la cinta.

"Supimos que Liv estaba dispuesta a regresar cuando tuve una videollamada con ella por Zoom. Uno sueña con estas cosas, las trabaja, pero luego simplemente tienes que hablar con la persona en cuestión. Había dejado la interpretación, enfocándose en otras cosas de su vida, y es una persona increíble. Pero sencillamente hice un Zoom con ella y tuve una conversación muy honesta, como con cada actor involucrado, sobre lo que esta película intentaba lograr emocional y temáticamente, y por qué creía que valía la pena su tiempo y talento. Afortunadamente, respondió positivamente".

Pero ojo, porque los pocos segundos en pantalla de la actriz no son sinónimo de una decisión precipitada. De hecho, Onah subraya que su nombre se puso sobre la mesa durante la fase de desarrollo del proyecto.

"Fue justo durante el proceso de desarrollo. Creo que tuve la videollamada con ella a principios de 2023, porque cerrar un acuerdo, prepararlo y todo lo demás lleva tiempo. Así que tenía que hacerse con mucha antelación, de modo que, si por alguna razón no funcionaba, ya fuera por problemas de agenda o cualquier otro motivo, tuviéramos la oportunidad de tomar otra decisión".

Con cameo o sin él, 'Capitán América: Brave New World' ha caído vertiginosamente en taquilla en su segundo fin de semana, volviendo a abrir muchos debates sobre el macroproyecto de La casa de las ideas y su impacto en el fandom tras el cierre de la Saga del Infinito.

