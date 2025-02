'Capitán América 4' acaba de hundirse en taquilla con una de las mayores caídas de Marvel. Solamente dos películas bajaron más durante su segundo fin de semana en cines

Los años dorados de Marvel ya quedaron atrás, pero el fenomenal éxito que tuvo 'Deadpool y Lobezno' el año pasado dejó claro que el público sigue respondiendo cuando le dan algo que le gusta. Cada vez está más claro que eso no es lo que ha pasado con 'Capitán América: Brave New World', ya que ha sufrido una a las mayores caídas en taquilla de Marvel durante su segundo fin de semana en cines.

Por ponerlo en datos, 'Capitán América 4' ha sumado 28,2 millones en Estados Unidos, lo cual supone una bajada del 68,1% respecto a los datos de su estreno. Una caída alarmante, ya que además los datos de su primer fin de semana tampoco eran tan buenos como para amortiguar el golpe. De hecho, solamente hay dos películas de Marvel que sufrieron una caída mayor: 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' y 'The Marvels'.

Preocupante bajada

En concreto, 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' bajó un 69,9%, mientras que 'The Marvels' se hundió con una caída del 78,1%. Por suerte, hay algo que juega muy a favor de 'Capitán América: Brave New World' con respecto a esos dos títulos: la película dirigida por Julius Onah es mucho más barato.

'Capitán América 4' tenía un presupuesto de 180 millones de dólares, una cantidad para nada baja. No obstante, sí que es sensiblemente menor a los 330 millones de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' y los 307,3 de 'The Marvels'. Ninguna de ellas pudo dar beneficios en cines, algo que aún no está descartado que pueda suceder con el espectáculo protagonizado por Anthony Mackie.

Eso sí, 'Capitán América: Brave New World' ha mantenido el número 1 en Estados Unidos y además estos datos son cifras provisionales, por lo que la caída podría ser ligeramente menor. Con todo, mucho no va a cambiar, pero sí que puede acabar mejorando el 67,8% que bajó 'Viuda negra', el 67,7% de 'Thor: Love and Thunder' o el 67,5% de 'Spider-Man: No Way Home'.

