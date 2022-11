"Vendieron a algunos de mis mejores amigos". Steven Spielberg carga contra las plataformas de streaming y lamenta la deriva de la industria cinematográfica tras la pandemia

Ahora que parece que hemos recuperado lo que podríamos etiquetar como "antigua normalidad", no es necesario subrayar el hecho de que la pandemia de COVID-19 ha cambiado drásticamente el mundo en el que vivimos. Esto, como no podía ser menos, también ha influido a la industria cinematográfica; y lo ha hecho de un modo que ha molestado especialmente a Steven Spielberg.

De la butaca al sofá

Durante una entrevista con The New York Times, el Rey Midas de Hollywood ha lamentado cómo la estrategia de relegar a plataformas de streaming los lanzamientos de grandes estrenos destinados a salas puede haber modificado los modelos de distribución para siempre; haciendo alusión a HBO Max en particular.

"La pandemia creó una oportunidad para que las plataformas de streaming elevasen sus suscripciones a niveles récord y también vendiesen a algunos de mis mejores amigos cineastas al dejar sus películas sin estreno en cines sin contemplaciones. Se les indemnizó y sus películas fueron relegadas súbitamente a, en este caso, HBO Max. Y entonces todo empezó a cambiar".

No obstante, por encima de todo lo mencionado, queda la conocida como "experiencia cinematográfica". Algo que, para Spielberg, es poco menos que un tónico rejuvenecedor.

"Creo que el público más mayor se sintió aliviado por no tener que pisar sobre palomitas pegajosas. Pero creo que para esos mismos espectadores, una vez que entran al cine, la magia de estar en una situación social con un puñado de desconocidos es un tónico... Depende de las películas ser suficientemente buenas para que todos los espectadores se digan eso unos a otros cuando las luces se encienden de nuevo".

Eso sí; entre todo el pesimismo, el cineasta aún ve pequeños rayos de esperanza que le hacen inclinarse hacia el optimismo.

"Me pareció alentador que 'Elvis' rompiese la barrera de los 100 millones en la taquilla nacional. Mucha gente mayor fue a ver la película, y me dio esperanza de que la gente estuviese empezando a volver al cine a medida que la pandemia se convertía en una endemia. Creo que las películas van a volver. De verdad que lo hago".