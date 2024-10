"La vida sin humor es algo que no podría soportar". David Cronenberg afirma que Cannes no entendió su última película

Además de merecer un gran respeto, creo que cuando un director veterano que ha tenido una carrera importante, y ha dado tantas alegrías a los aficionados como David Cronenberg, siga trabajando a pesar de su avanzada edad es una noticia que deberíamos celebrar. En primer lugar porque puede ser un ejemplo. Y para los seguidores de su carrera, o sus fans, es una nueva oportunidad para disfrutar y volver a pensar la obra del artista.

Si seguisteis la cobertura de la 77ª edición del Festival de Cannes ya sabréis que me gustó mucho 'The Shrouds', la nueva película de Cronenberg (si bien admiro lo que ha aportado al cine, no quedé tan contento con 'Crímenes del futuro', también presentada en Cannes). Y la eché en falta en el palmarés, aunque no me sorprendió que el jurado se olvidase del realizador canadiense. No era la película más fácil de la Sección Oficial y ya sabemos que el cine fantástico no suele tener el reconocimiento que merece en festivales, salvo en contadas excepciones ('Titane' o 'The Substance' son casos extraordinarios de autoras femeninas volando la cabeza a los jurados).

The Shrouds

Cronenberg no quedó contento con las críticas de Cannes y ahora parece arrepentido de haber regresado al festival para presentar su último trabajo. Tras los estrenos en otros certámenes, Toronto y Nueva York, 'The Shrouds' ha recibido comentarios más positivos y ha mejorado su valoración media en páginas como RottenTomatoes o Metacritic. El cineasta se ha referido a este cambio en el festival de NY y afirma que 'The Shrouds' no se entendió en Cannes porque, según él, allí la gente cree que no debe reírse.

"No entendieron la película, en parte por el idioma y las cuestiones culturales, y el hecho de que la gente tal vez sentía que si se reían era una falta de respeto o algo así. Es la presión del Festival de Cannes. No obtuvimos el tipo de risas que sabía que obtendríamos, digamos, en el Festival de Toronto o que obtendríamos aquí [en Nueva York]."

"La vida sin humor es algo que no podría soportar", declara David Cronenberg , de 81 años. Cabe destacar que su última película nace del dolor que sufrió por la muerte de su esposa. La historia gira en torno a un hombre viudo (Vincent Cassel) cuyo negocio es un cementerio donde ofrece una innovador servicio: observar a los muertos. Allí está enterrada la que fuera su mujer (Diane Kruger), a la que vigila de forma obsesiva.

No es exactamente la clase de material que se traduce en una comedia, pero al cineasta canadiense le va la marcha y el humor negro. Y plasmar la violencia, el sexo; perturbar al público. Efectivamente, hay momentos y diálogos donde sólo te puedes echar a reír aunque la película tiene más un tono de thriller. Tiene a varios protagonistas muy inteligentes afrontando situaciones extrañas y tratando de racionalizar lo que les ocurre; y de ahí surge el humor.

No recuerdo si hubo carcajadas en el pase en el que estuve pero sí que, en general, la película fue recibida con bastante frialdad y desconcierto. Podías oír a gente manifestando abiertamente su aburrimiento o su confusión, en especial tras un tramo final donde la narrativa se complica. Pero es normal. Sobre todo con Cronenberg. Está bien salir de una película sin tener muy claro exactamente lo que se ha visto o lo que te ha dejado. El error, creo, es querer entenderlo todo y lo antes posible, nada más acabar; formarse una opinión rápidamente para poder compartirla. Pero así está el juego.

Y 'The Shrouds' es una película complicada, claro, pero es uno de los trabajos más estimulantes de su director y, sin duda, una de las películas más interesantes del año. Lamentablemente, todavía no tiene fecha de estreno en España. Paciencia. Merecerá la pena.

Imagen de portada: Getty Images

En Espinof | Las 10 mejores películas del Festival de Cannes 2024

En Espinof | Un surrealista paseo por la mente del escritor que puedes ver en streaming: David Cronenberg hace una de sus mejores películas mezclando creatividad, adicción y sexualidad