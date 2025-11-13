La buena noticia es que ya sabemos cuándo arranca 'Shogun' con su temporada 2. La mala es que tenemos que esperar bastante para seguir la serie

Fue, sin duda, uno de los grandes fenómenos televisivos de 2024 y está a punto de arrancar la producción de su temporada 2. La serie de Disney+ (bueno, de Hulu) 'Shōgun' volverá a ponerse en marcha para rodar sus nuevos episodios en enero de 2026 en Vancouver, Canadá.

Una buena noticia para los fans de la epopeya ambientada en el Japón feudal que viene acompañada de algunos de los primeros detalles de esta temporada 2, que se ambientará nada menos que 10 años después de lo visto en la temporada 1 con dos hombres de mundos distintos cuyos destinos se ven entrelazados.

Un reparto aumentado

Tenemos entre las novedades una buena ronda de incorporaciones al reparto: Asami Kizukawa como Aya, Masataka Kubota como Hyūga, Sho Kaneta como Hidenobu, Takaaki Enoki como Lord Ito y Jun Kunimura como Gōda se unirán al elenco encabezado por Hiroyuki Sanada y Cosmo Jarvis.

Además, entre los actores que regresan se encuentran también Fumi Nikaidô como Ochiba, Shinnosuke Abe como Buntaro, Hiroto Kanai como Omi, Yoriko Dôguchi como Kiri, Tommy Bastow como Alvito, Yuko Miyamoto como Gin, Eita Okuno como Saeki y Yuka Kouri como Kiku.

Rachel Kondo y Justin Marks vuelven a estar al frente de la serie, con un equipo de guionistas formado por Shannon Goss, Matt Lambert, Maegan Houang, Emily Yoshida, Caillin Puente y Sofie Somoroff. Anthony Byrne y Kate Herron se unen en esta temporada como directores, acompañando a Hiromi Kamata, Takeshi Fukunaga y el propio Marks.

Una larga espera

Si tomamos como referencia la producción de la primera temporada, me temo que vamos a tardar bastante en ver estos nuevos episodios. Si bien se hizo un rodaje, digamos, técnico en 2019, no fue hasta septiembre de 2021 (tras una pausa forzada por el COVID) que se empezó a rodar la serie en condiciones. Un rodaje que abarcó un par de meses más de lo planificado, con la claqueta final sonando a finales de junio de 2022.

Para su estreno tuvimos que esperar hasta febrero de 2024. Es decir, prácticamente dos años después. Si imaginamos que en esta ocasión se podría acelerar el proceso —también les pilló que durante la huelga de actores y guionistas de 2023 no era buen momento de estrenar porque promocionar es parte del trabajo—, creo que lo más optimista sería mediados/finales de 2027 o comienzos de 2028.

En Espinof | Las mejores películas de 2025 en Disney+

En Espinof | Las 29 mejores series de Disney+