Esta comedia romántica mexicana triunfa en Disney+ dándole un giro al cliché de las películas de bodas

En el cine hemos visto muchas historias de matrimonios por conveniencia, y una de esas historias que más presentes tenemos es la de 'La proposición' en donde, por mutuo acuerdo, ambos personajes deciden casarse para cada quien obtener su beneficio, sin embargo, en esta comedia mexicana el objetivo de ambos es el mismo, logrando así una trama divertida que se ha coronado en el top de Disney+.

'Mesa de regalos' es una película dirigida por Noé Santillán-López, que nos cuenta la historia de Nicolás y Antonia, interpretados por José Eduardo Derbez y Cassandra Sánchez-Navarro, respectivamente. Ambos personajes son amigos de toda la vida que, al ver la gran cantidad de regalos que obtienen las parejas al casarse, deciden organizar una boda falsa.

Su plan es anunciar su supuesto amor, organizar una gran boda, recolectar el dinero de los regalos y que Antonia deje plantado a Nicolás en el altar, asumiendo que, después del escándalo, nadie les pedirá que devuelvan los obsequios, permitiéndoles así financiar sus sueños. ​

La química entre los protagonistas ha sido destacada como uno de los factores clave del éxito de la película. Cassandra Sánchez-Navarro, con una sólida trayectoria en televisión y cine, y José Eduardo Derbez, hijo de los reconocidos actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, aportan frescura y autenticidad a sus personajes en una pareja que ha conquistado al público del país, haciendo de ésta la película más vista de la última década en México.

Una gran sorpresa, hasta para los productores

El director Noé Santillán-López atribuye el éxito de la película a la conexión del público con temas universales abordados desde la comedia. Según él: "la comedia que funciona y la que es universal es la que habla de cosas serias", permitiendo que la audiencia se identifique y responda de manera positiva. ​

Sobre estas declaraciones, la cinta toca una fibra muy sensible de las generaciones jóvenes en México, ya que no sólo no piensan en el matrimonio como proyecto de vida, sino también, son víctimas de la frustración al ver cómo el resto disfruta de estabilidad en lo emocional y en lo laboral, mientras que la pareja protagonista es un desastre.

Al respecto de su éxito en taquilla, el director afirma que "En México nos encasillan a otro género que es película mexicana, y está raro porque hay películas mexicanas que son dramones, películas mexicanas que son thrillers, son de acción, con terror, y todas somos un género: película mexicana. Y creo que justo esta película, como otras de mis compañeras que están saliendo ahorita, estamos empezando a romper eso, a distinguir eso".

Si quieres disfrutar de un película que, como afirma Cedrik Solís de Cinemedios, "se toma el tiempo de que cada situación tenga un impacto dentro del desarrollo de los protagonistas y sobre todo, no abusa de repetir chistes hasta el cansancio", puedes ver 'Mesa de regalos' en Disney+ México.

