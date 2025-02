"Fue muy feo, la verdad": Eugenio Derbez recuerda el desaire que vivió al conocer al actor que ha doblado durante años

El doblaje es una de las piezas clave en el éxito de muchas películas animadas, y en el caso de 'Shrek' para Latinoamérica, el comediante mexicano Eugenio Derbez se convirtió en una de las voces más icónicas del doblaje en español al interpretar al icónico personaje de Burro. Su interpretación fue tan carismática que, para muchos, estuvo al nivel del de la voz en inglés: Eddie Murphy, sin embargo, a pesar de su talento y reconocimiento en el mundo hispanohablante, Derbez vivió un momento incómodo al lado de la estrella de 'El rey de Zamunda'.

Durante la promoción de Shrek 2, Eugenio Derbez coincidió con Eddie Murphy. Derbez, emocionado por la oportunidad de conocer a una de las grandes figuras de la comedia estadounidense, se acercó para saludar a Murphy. Sin embargo, lo que esperaba que fuera un encuentro cordial terminó en un desaire que se ha vuelto una anécdota recordada por los fans del actor mexicano.

En diversas entrevistas, Eugenio Derbez ha contado que cuando intentó hablar con Eddie Murphy, este simplemente lo ignoró. Derbez, quien es conocido por su buen humor, trató de abordar la situación de manera amigable, pero el actor estadounidense no mostró interés en interactuar con él.

"Soy prácticamente usted en América Latina"

En su relato, Eugenio comenta: "Me llevan junto con otros actores que doblaron a Burro de otros países: España, Alemania y otros lados. Me llevan a hacer fotos y estaba Eddie Murphy con el elenco original. Vi que estaba con (Jeffrey) Katzenberg que fue el que me contrató y dije: 'me voy a acercar para que me presente con él', llegó con Eddie, me presentó y le digo: 'soy prácticamente usted en toda Latinoamérica: he hecho Mushu, Dr. Doolittle, Burro...' y si me queda viendo así..." afirma, haciendo énfasis en un gesto de indiferencia con un pulgar hacia arriba.

A pesar de este desaire, la carrera de Eugenio Derbez continuó en ascenso tanto en el cine de Estados Unidos como en el doblaje, siguiendo en el personaje de Burro en las otras entregas de 'Shrek' y también con su trabajo en Hollywood, reconocido especialmente con éxitos como 'No se aceptan devoluciones' de 2013 y 'CODA' de 2021, película que ganó el Óscar a Mejor Película.

Fotos de eddie_murphy_official1 | YouTube

En Espinof | Las 8 mejores películas de 2025 (por ahora)