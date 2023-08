La mejor película del director de 'Campeonex' ya se puede ver en Disney+: una desternillante comedia con ciencia ficción y un surrealismo muy español

Extraterrestres jugando al póker es algo que hay que imaginar muy fuerte, además de buscar la manera de integrar de la manera más orgánica posible en una película. Aunque cuesta menos cuando tienes una sensibilidad bien marcada desde el inicio de tu carrera, capaz de existir en un universo propio con un ecosistema que sólo parece existir en tu cine.

Dicho de otra manera, sólo resulta "fácil" de hacer si eres Javier Fesser. El director madrileño, en colaboración con su hermano guionista Guillermo Fesser, fue toda una irrupción en el cine español en sus inicios, capaz de hacer un torbellino de humor y surrealismo que fuese capaz de llegar al público. De vez en cuando juega con los terrenos más aptos y bienintencionados como en la secuela 'Campeonex', pero la irreverencia de 'El milagro de P. Tinto' no sólo es de agradecer, es realmente única en nuestro cine.

El futuro es el queso de tetilla

Una película que 25 años después sigue teniendo un brillo especial, y que viene bien recuperar ahora por varios motivos. El primero es claro, el nuevo estreno de Fesser. El segundo es su llegada a la plataforma de streaming de Disney+, aunque ya se podía disfrutar en otras plataformas como Amazon Prime Video o FlixOlé. Cualquier vía es buena para disfrutar de una comedia imprescindible.

Desde niño, P. Tinto ha vivido con unas expectativas bastante peculiares. Busca hacer prosperar la empresa familiar de obleas, pero no encuentra más clientes que la Iglesia católica. Piensa que su mayor propósito es tener una prolífica descendencia con su amada esposa, a la que conoce desde la niñez, pero los hijos no llegan porque está convencido de que se hacen a base de estirar los tirantes. Un día la llegada de un par de marcianos les da una segunda oportunidad en la paternidad. La tercera oportunidad llega con la inesperada llegada de un huérfano al que toman como un negro de África al que han adoptado.

Todas sus referencias, incluyendo una obsesión por el queso de tetilla o un especialista en chapuzas obsesionado con la pureza española y con la caza de marcianos, denotan un increíble talento por llevar la esencia nacional al surrealismo absoluto. Emigrantes en Alemania y noticiarios hablando de la "bondad" de las familias poderosas al dar cobijo a huérfanos africanos, convertidos aquí en un hilarante esperpento.

'El milagro de P. Tinto': hilarante esperpento

Lo que no cambia que, entre mucho humor negro y cafre, haya también espacio para explorar emocionalmente a estos personajes, mostrando una humanidad no muy alejada de lo buscado por Fesser en 'Campeonex'. Esta mezcla de intenciones y de tonos hace que 'El milagro de P. Tinto' resulte plenamente idiosincrática, con humor puramente español revolucionado con movimientos de cámara propios de Sam Raimi.

No es muy complicado tampoco ver cómo este Fesser se presenta como el candidato más idóneo para hacer una película como ' La gran aventura de Mortadelo y Filemón ', incluso aunque no estuviese todavía en desarrollo. Su estrafalario y frenético timing para la comedia, que no se corta con lanzar yunques a la cabeza de niños o trenes a toda velocidad contra una mesa donde se juega a las cartas, es lo más Ibáñez posible. Pero, al mismo tiempo, puramente Fesser. Un prodigio.

En Espinof | Las mejores comedias de la historia