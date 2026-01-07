Meses después de fracasar en cines, se estrena en Disney+ la última aventura de esta mítica saga de ciencia ficción

¿Hasta qué punto puede agarrarse a valores un poco marginales para poder decir que puede disfrutar de algo? A menudo ser fan de determinados géneros, o incluso determinadas franquicias, hace más fácil tragar con ruedas de molino por todos esos factores que no se encuentran en otros lados y que se desarrollan de manera excitante.

Para algunos basta que el espectáculo sea arrollador al máximo para sentir que la experiencia le está cundiendo. Algunos se agarran a extensiones amplias de lore. Con esas circunstancias, ¿no sería bastante incluso una buena combinación de efectos especiales y banda sonora para terminar disfrutando del rato de cine? ‘TRON: Ares’ espera que así lo creas.

De algoritmo a ser un niño de verdad

Es, al estilo de las anteriores películas de su franquicia, un despliegue audiovisual que tiene más sentido en una sala de cine que en streaming, donde hace ahora su llegada estrenándose a través de Disney+. Pero el blockbuster con Jared Leto no consiguió atraer al público en su momento, fracasando en taquilla no consiguiendo recaudar los 180 millones de dólares que costó hacerla, así que tocará comprobar si la experiencia doméstica termina siendo la que convenza.

Dos empresas tecnológicas se disputan el extenso legado tecnológico de Kevin Flynn en el mundo de los videojuegos y la ciberseguridad. Mientras en la que fue su empresa se investiga para trazar maneras de emplear el mundo cibernético para mejorar la realidad, su gran rival busca llegar a los infinitos recursos de la red para crear soldados eternamente despachables. Uno de ellos, Ares, trata de seguir este cometido mientras se empieza a preguntar si hay otro destino posible.

Una historia muy de corte de Pinocho, o incluso de ‘Frankenstein’ ahora que está de vuelta en forma de otro tipo de blockbuster. Esta está trazada, eso sí, a través de tramas de papel mojado e intercambiables con cualquier otro espectáculo de Hollywood actual. Cosa que, por otro lado, la pone en una trayectoria similar a las otras ‘TRON’.

‘TRON: Ares’ y los gráficos infinitos

No estamos ante una franquicia que fuese especialmente estimulante en cuanto a factor humano o un mundo interesante más allá de lo bien diseñado que está y los efectos especiales bien ejecutados. Y también una banda sonora icónica para el momento. ‘Ares’ tiene esto último gracias a unos inspirados Trent Reznor y Atticus Ross que rescatan su proyecto/marca Nine Inch Nails.

El show de techno audivisual entra por los oídos, aunque visualmente entre ya más en un terreno poco deslumbrante, cosa en la que sus predecesoras no caían en incluso llegaron a ser referencia en sus respectivos momentos. A eso le sumas un Leto que además de hacer gala de anti-carisma acaba siendo repelente de ver en pantalla, queda un trabajo inmensamente hueco y prescindible.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de ciencia ficción de la historia