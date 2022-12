'Mundo Extraño' ya tiene fecha de estreno en Disney+ tras su enorme fracaso en cines: cuándo podremos ver gratis y en streaming la película animada de ciencia ficción

En Disney ya usaron el año pasado la estrategia de lanzar primero en cines una de sus películas animadas para luego utilizarla como reclamo navideño para Disney+ con 'Encanto'. Todo apuntaba a que iban a hacer justamente lo mismo con 'Mundo Extraño', pues ya tiene fecha de estreno en Disney+: será el 23 de diciembre cuando esté disponible allí gratis para los que ya sean suscriptores.

Tampoco sorprende que en Disney no hayan querido estirar más su paso por la gran pantalla, donde llegó el pasado 23 de noviembre. Y es que esta película de animada de ciencia ficción acumula unos ingresos mundiales de 53,5 millones de dólares cuando su presupuesto se fue hasta los 180 millones. De hecho, se estima que el estudio podría enfrentarse a unas pérdidas de hasta 147 millones con ella. Un fracaso histórico.

Es cierto que en algunos países no han querido estrenarla por su contenido inclusivo, mientras que la propia Disney decidió no lanzarla en los cines de Francia para así no tener que hacer frente al prolongado tiempo de espera al que tendría que hacer frente para lanzarla después en Disney+. Algo me dice que ya se olían este fiasco y por eso tomaron esa decisión en un mercado tan importante.

Ahora 'Mundo extraño' tendrá una segunda oportunidad con el público. Por mi parte veo prácticamente imposible que suceda un fenómeno similar al de 'Encanto', que tampoco es que arrasara en cines pero luego en streaming gozó de un éxito sin parangón, pero también es cierto que no creo que se merezca un golpe tan duro como el recibido. Su problema es que le falta personalidad e inspiración para acercarse tan siquiera a las mejores películas animadas de Disney, pero ojo, tampoco es de las peores.

