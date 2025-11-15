Número 1 de Disney+ en 63 países. La película que ha destronado a 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' y se ha merendado a Marvel

El reinado de 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' como la película más vista del mundo en Disney+ acaba de llegar a su final. Ya en cines se esperaba más de ella en taquilla y en streaming apenas ha aguantado dos semanas en lo más alto, ya que 'Ponte en mi lugar de nuevo' la ha destronado con mucha facilidad.

Tal y como aclara Flixpatrol, la tardía secuela de 'Ponte en mi lugar' ha tenido un éxito instantáneo en Disney+, hasta el punto de que ha alcanzado ya el número 1 en 63 países. Eso se ha traducido en una caída en picado para 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos', que hace unos días estaba en lo más alto en 71 territorios y ahora mismo sólo lo mantiene en 4.

Un pasatiempo eficaz

Lo cierto es que 'Ponte en mi lugar de nuevo' funcionó ya bastante bien en cines pese a que no hizo demasiado ruido. A las pruebas económicas me remito para defender esa idea: recaudó 153 millones de dólares en todo el mundo frente a un presupuesto que rondó los 45 millones.

Es cierto que fue algo más cara que su predecesora -la primera entrega costó 26 millones de dólares hace 22 años- y que ingresó un poco menos -'Ponte en mi lugar' consiguió una recaudación mundial de 160 millones-, pero en Disney tenían motivos para estar más que satisfechos con ella. Y su triunfo en streaming solamente lo confirma.

Además, 'Ponte en mi lugar de nuevo' cuenta con el apoyo de la prensa especializada -tiene un 74% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, aunque situándola por debajo del largometraje estrenado en 2003. Algo que entiendo perfectamente, ya que estamos ante una película que quizá no sea gran cosa, pero tiene claro que su principal y único objetivo es hacer pasar un rato divertido al espectador y va a por ello sin medias tintas.

Y es que 'Ponte en mi lugar de nuevo' puede que no sea ninguna maravilla, pero cumple de forma más que correcta si lo que buscas es un pasatiempo ligero con el que llenar un rato en el que no tienes o no te apetece hacer otra cosa. Y es que además tiene una energía positiva que se va contagiando al espectador sin importar lo previsible que sea todo lo que cuenta.

En Espinof | Las mejores películas en Disney+ de 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025