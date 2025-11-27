Leonardo DiCaprio se interesa por España y los diamantes sintéticos y no es para su siguiente película. Trujillo se convertirá en potencia tecnológica

Es la segunda vez en la carrera de Leonardo DiCaprio que relacionamos al actor con diamantes, pero esta vez no será para buscar diamantes sangrientos durante una guerra civil, sino para sintetizarlos en una planta industrial. En lo que ha supuesto una inversión total de 2.350 millones de euros, la empresa Diamond Foundry, de la que el actor es accionista minoritario, se asentará en un municipio cacereño.

El elejido es Trujillo, que albergará la proveedora más grande a nivel mundial de diamantes sintéticos, una alternativa al silicio en el mercado de los semiconductores y un mercado que en 2024 generó más de 25.000 millones de dólares. El uso de estos chips es amplio en áreas de electrónica y computación, con la inteligencia artificial a menudo mencionada como una de las más beneficiadas.

Con ella se promete un importante impacto a la economía española en los primeros diez años. Una inyección al PIB de 2.150 millones de euros y la estimación de crear alrededor de 500 puestos de trabajo directos y otros 1.600 indirectos. La empresa norteamericana ya tenía un pie puesto en Trujillo con plantas dedicadas a la joyería y a chips, pero esta nueva fábrica se centrará específicamente en estos lingotes para chips.

Las placas de diamante, fabricadas por primera vez por la misma Diamond Foundry en 2023, suponen un avance significativo en cuanto a la conductividad térmica con respecto a las tradicionales placas de silicio. Los lingotes ultrafinos, que posteriormente serán procesados en Zaragoza, pueden verse sometidos a temperaturas de hasta 1.000 grados. La industria del silicio ya amenazaba con haberse estancado al encontrar un muro térmico, ya que el mineral se quema con altas temperaturas, lo que ha producido una carrera por encontrar alternativas.

Todo esto ha llegado también con preocupaciones medioambientales. El abastecimiento eléctrico necesita de la creación de un tendido de 22 torres de alta tensión de 40 metros en El Berrocal, rompiendo un paisaje geológicamente único. La otra es el abastecimiento de agua que demanda, que con 730.000 metros cúbicos al año supera el consumo anual de la población de Trujillo. Desde la empresa intentan apaciguar estas preocupaciones asegurando que tienen un plan basado en la reutilización de aguas residuales de la zona.

