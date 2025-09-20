Se puede aprender mucho de cada película de Batman a través de su mansión Wayne. Este arquitecto las ha analizado todas

Cada cierto tiempo volvemos a frotarnos las manos esperarando una nueva versión de Batman. El héroe de DC es uno de sus más prolíficos y representados en la historia del cine y la televisión. Con cada nueva adaptación llega un nuevo actor, un nuevo traje y una nueva Gotham en la que combatir el crimen.

Para otros, los detalles en los que menos nos fijamos son los más importantes. Nos lo demuestra Michael Wyetzner, un arquitecto que se pasó por el canal Architectural Digest para hacer otro tipo de repaso de la historia de Batman: el de todas las mansiones Wayne que hemos tenido en la saga. Desde los primeros seriales de los años 40 a la versión contemporánea de Matt Reeves.

Es una pequeña clase de arquitectura a través de uno de los personajes más importantes de la cultura pop, pero también hasta cierto punto de historia. Apreciar las diferencias entre todas nos hace ver cómo la concepción de la riqueza ha cambiado a lo largo de los años. En las primeras iteraciones la mansión Wayne era un edificio moderadamente modesto, nada que ver con las recargadas versiones más modernas.

Cada casa es también un fiel reflejo de las historias que cuentan. Así, nos apunta a detalles como que la fachada de la mansión del serial de los sesenta tiene un pequeño grabado que recuerda a un murciélago. El tono pintoresco de Tim Burton se nota en detalles como su interiorismo hortera, como la pecera que lleva a la batcueva. El Batman de Matt Reeves, por su parte, rivaliza en lo gótico, pero también parece más atrapado en la ciudad en la que vive, con un ostentoso rascacielos situado en medio de Gotham.

Para los fans, es también ocasión de descubrir pequeños easter eggs y curiosidades en los que quizás no habían reparado. Como que 'Batman Forever', 'Batman & Robin', 'Joker' y la serie 'Gotham' usan todas la misma mansión Wayne, que en realidad es el centro educativo Stevenson Taylor Hall situado en Nueva York, elegido para la ficción como hogar Wayne por su fachada sobria pero imponente.

En Espinof | Antes de 'La odisea', Christopher Nolan ya intentó adaptar al cine un clásico de la mitología. Como no pudo, hizo su Batman

En Espinof | Hace 20 años 'Batman Begins' cambió por completo los superhéroes en el cine, y también la carrera de Christopher Nolan