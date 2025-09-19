Matt Reeves aclara cómo será el guion de 'The Batman 2' y confirma que su villano "no se ha hecho antes en una película"

Aún quedan unos meses para que empiece el rodaje de 'The Batman 2', pero Matt Reeves no para de caldear el ambiente. Al fin y al cabo, es muy consciente de que ahora mismo (y de momento) solo queda un Batman en DC, y ese es Robert Pattinson. La primera entrega recaudó 772 millones frente a 200 de presupuesto, y, desde luego, el director lo está dando todo para que esta secuela consiga superar esos números gracias a declaraciones donde se intuye que el guion es algo revolucionario. Habrá que verlo.

¡Santas bat-secuelas!

Según le ha contado a Josh Horowitz, Reeves pondrá en el centro a Bruce Wayne, dado que la primera parte se centraba en Batman, y que la gente verá a la persona tras la máscara de una manera muy distinta: "En muchas de las otras películas, que adoro, una vez pasa la historia de origen, que nosotros no hicimos aunque sí hicimos algo que se refería a sus orígenes, después empieza a contar la historia de la galería de villanos y ese tipo de arco de personaje. Pero nunca quise perder a Bruce Wayne en el centro de estas historias, y es a lo que estamos apuntando". No es la primera vez que apunta a algo así, por lo que debe tener muy claro.

Poco se sabe aún de la película, más allá de que, por ejemplo, el Pingüino de Colin Farrell apenas aparecerá. Sin embargo, Reeves ha prometido que, precisamente por esta visión que tiene de la historia, ha pasado un rato complicado eligiendo al villano perfecto: "Nunca se ha hecho antes en una película", afirma. Una frase muy categórica que habrá que ver si aguanta el paso de los años.

De momento, el guion tan solo lo han podido leer los altos jerifaltes de DC, como James Gunn, y Robert Pattinson, aunque para hacerlo tuvo que entrar en una cámara acorazada, tal y como en su día se leían los guiones de Marvel. Poco a poco, hasta su estreno el 1 de octubre de 2027, aún queda mucho por saber. Quedan dos años, pero 'The Batman 2' es la película que nunca deja de dar.

