Antes de morir, el Jesús de 'The Chosen' intentará sobrevivir con Bear Grylls en un spin-off. Y ya hay fecha de estreno para verlo

En lo que esperamos a que llegue noviembre para ver la temporada 6 de 'The Chosen' en Prime Video (en los territorios afortunados), desde la plataforma nos quieren dar un aperitivo de supervivencia antes de sumergirnos en la Pasión de Jesús de Nazaret.

El 9 de agosto veremos un ¿improbable? crossover, 'The Chosen in the Wild con Bear Grylls', docurreality en el que los protagonistas del drama evangélico correrán una aventura junto al especialista Bear Grylls por desiertos, bosques y cañones de Utah, Estados Unidos.

Lumber Jesus

Grylls, que además de sus docuseries de supervivencia ha escrito un par de libros sobre la fe, acompañará en la aventura a Jonathan Roumie (Jesús), Paras Patel (Mateo), Elizabeth Tabish (María Magdalena), Noah James (Andrés) y Luke Dimyan (Judas) junto al creador y productor ejecutivo Dallas Jenkins.

'The Chosen in The Wild' contará con seis episodios en los que, como se puede deducir, cobrará especial relevancia lo espiritual en lo que el reparto de la serie enfrentará sus miedos y Bear Grylls les empujará a sus límites, tal como describe la nota de prensa.

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