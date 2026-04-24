Un mes después de ganar el Óscar, esta sensacional película de terror expande su dominio en el streaming

Es rarísimo ya poder llegar a una película que gran parte de su atractivo está en acudir a ella sin saber mucho y que se vuelva fenómeno sin que se desvele su pastel. Si le añadimos el impresionante factor de ganar un premio Oscar, resulta casi imposible que se preserve virgen para el espectador que llega “tarde”. Aun así, saber poco es la mejor manera de entrar en ‘Weapons’.

Desarmados ante el misterio

Amy Madigan fue galardonada en la última edición de los Oscars, celebrada hace un mes, por su inolvidable papel en esta pesadilla suburbial de Zach Cregger. Uno de los nombres emergentes en el cine de terror ofrece una increíble montaña rusa de sustos, humor y sorpresas que se podía ver en streaming en HBO Max y ahora expande su dominio estrenándose en la suscripción de Movistar+.

En los suburbios se ha producido un fenómeno del que nadie tiene una explicación y que tiene a todo el mundo consternado. De madrugada, todos los niños de una clase de primaria salieron de sus respectivas casas y fueron corriendo en una misma dirección y haciendo el mismo gesto, desapareciendo sin dejar resto. Varios miembros de la comunidad intentarán desentrañar lo sucedido.

Cregger crea una siniestra fantasía en forma de oscuro cuento de hadas donde los misterios intrigan tanto a los protagonistas como al espectador, y las sorpresas también impacta de igual manera tanto a los que están en pantalla como los que la presencian. Es un complicado equilibrio que consigue trazar con una increíble confianza para alguien que ha hecho apenas dos películas.

Su variedad de influencias le propulsa a probar a desafiar estructuralmente lo que podría contar, incluso aunque pueda ser un choque al espectador y una irritación para el más impaciente. Corre riesgos de volver todo demasiado intrincado para esconder a veces su poca claridad a la hora de intentar llevar su relato hacia un comentario social relevante, algo a lo que aspira pero para lo que no tiene conclusiones tan lucidas como su puesta en escena.

Aun así, el viaje es uno de los más sensacionales que ha ofrecido el terror de 2025. Sólo su final ya es un clímax fabuloso que va a ser gran parte de su legado, al igual que el trabajo de Madigan. Ambas cosas, por supuesto, son mejores experimentadas desconociéndolas, pero es el riesgo que le toca vivir a ‘Weapons’ ahora como obra canonizada.

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