En Warner y Paramount continúan adelante con la fusión con un 99% de votos a favor. Solo quedan 5 meses para intentar pararla

Las estrellas de Hollywood y los activistas pueden quejarse todo lo que quieran, pero no pintan nada al lado de un grupo de accionistas que han visto la gallina de los huevos de oro en la fusión entre Warner y Paramount. Si pueden ganar muchísimo dinero, poco importan los motivos para tratar de impedir que ocurra: no hay nada ni nadie que pueda impedirlo, y la prueba es el primer paso que ya ha dado Warner, arrasando con todo como un tren desbocado.

¡Fuuuu-sión! ¡Ya!

Tal y como leemos en Deadline, ayer se dio el primer gran paso oficial hasta la fusión definitiva de Paramount y Warner bajo el ala de un mismo CEO, David Ellison. El 99% de los votos fueron a favor del acuerdo, con tan solo un 1% llevando la contraria y una pequeña fracción absteniéndose de votar. Entonces, ¿qué? ¿Ya está hecho? Aún no, claro: ambas empresas esperan que todo esté atado y bien atado en otoño, antes del 30 de septiembre, si es que ningún proceso legal se lo impide. Algo que, por otro lado, es posible, aunque no vaya a llegar a ningún sitio.

Hay que tener en cuenta que el tiempo para que la FTC o el Departamento de Justicia lo pare todo para ver si es una fusión monopolista ya pasó en enero, así que no hay nada que el gobierno pueda hacer, salvo esperar a que alguien acuse de verdad a ambas compañías en sede judicial. Y, como indican en IndieWire, es muy difícil probar que la fusión vaya a aumentar el monopolio, porque tendría que probarse de manera muy específica... Y resulta fácil de rebatir: la base de suscriptores de Paramount y Warner tendría menos suscriptores en total que Netflix y menos horas consumidas que YouTube, por ejemplo. Además, Ellison ha prometido que habrá al menos 30 películas de estreno entre ambos estudios, haciendo crecer la competencia en lugar de disminuirla.

Dicho de otra manera: sí, va a pasar. Y a los que no estamos de acuerdo solo nos queda esperar un milagro... o conformarnos con que David Zaslav puede que se vaya con las manos vacías de todo esto. Solo un 17% de los accionistas han votado a favor de que se lleve 886 millones de dólares limpios con motivo de la venta, aunque estos votos no son vinculantes y Zaslav, realmente, puede hacer lo que le de la real gana. Sí, otra vez.

Ni las más de 4000 personas de la industria que han firmado la carta abierta contra la fusión, ni los posibles procesos legales en Europa parece que vayan a parar una fusión que está prácticamente hecha. Nos guste o no.

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