La película de 'Chainsaw Man' ya tiene fecha de estreno en streaming. El pistoletazo de salida para el mes explosivo que prepara Crunchyroll

El año pasado fue una auténtica barbaridad para el anime en cines, porque especialmente 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita se llevó por delante decenas de récords de taquilla. El otro gran bombazo de 2025 fue sin duda 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze', que revivió con fuerza la franquicia y ha supuesto un éxito casi irrepetible para sus creadores.

Arranca el mes del anime

La película del 'Arco de Reze' llegó a nuestros cines allá por octubre, con apenas retraso frente al estreno japonés. Pero si nos la perdimos en pantalla grande su llegada a streaming aún se estaba haciendo de rogar. Ahora Crunchyroll ha confirmado por fin que 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' aterriza en la plataforma el próximo 30 de abril, como han confirmado mediante nota de prensa.

La película continúa directamente los eventos de la primera temporada de 'Chainsaw Man', cuando Denji conoce a una joven llamada Reze y empieza una relación entre los dos. Mientras tanto, varios demonios intentan hacerse con el Demonio Motosierra de Denji y empieza un juego del ratón y el gato. Una película emotiva pero también cargada de acción que deja todo planteado de miedo para el futuro del anime con su próximo arco.

La llegada de la película de 'Chainsaw Man' a Crunchyroll también supondrá el pistoletazo de salida para Ani-May. El mes de mayo viene cargadito de novedades y celebraciones para Crunchyroll, porque entre otras cosas se celebran los Anime Awards en Tokio el 23 de mayo para celebrar las mejores series del año pasado.

Durante Ani-May tendremos watch parties semanales en YouTube, ofertas en las subscripciones a la plataforma para nuevos y viejos fans, además de descuentos en la Crunchyroll Store para comprar merchandising exclusivo y coleccionables. En concreto para España, Fnac tendrá varias actividades en 8 de sus tiendas, con ofertas en productos exclusivos, animaciones y alguna que otra sorpresa.

Por lo menos podemos arrancar el Ani-May de miedo desde casita, recuperando 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' para ponernos al día con uno de los mejores animes de la década. Una peliculón tremendo que incluso ha conquistado a los usuarios de Letterboxd como su cinta favorita del año.

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