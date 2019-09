Primeras imágenes de 'Dime quién soy': Irene Escolar y Oriol Pla protagonizan la adaptación de Movistar+ de la novela de Julia Navarro

Han tardado tres años desde que se confirmara el proyecto y, de hecho, es casi de las primeras series que estaban en la "primera tanda" junto a 'La peste', 'La zona' y 'Vergüenza', entre otros. Estamos hablando de 'Dime quién soy', la adaptación de la novela de Julia Navarro que prepara Movistar+.

Con un estreno programado para el próximo año, ya tenemos las primeras imágenes de la serie, que ha concluido su primera fase de rodaje en España antes de irse a rodar a Budapest en lo que desde Movistar publicitan como su primera producción internacional.

Escrita por Piti Español y dirigida por Eduard Cortés ('Los Pelayo'), 'Dime quien soy' es una serie de nueve episodios que sigue a la fascinante Amelia Garayoa (Irene Escolar), cuya vida la ha llevado a presenciar los grandes episodios de la historia de Europa del siglo XX: desde el alzamiento franquista hasta la liberación de Berlín.

Todo esto acompañada por los cuatro hombres que vertebran su historia personal: Santiago (Pablo Derqui), Pierre (Oriol Pla), Albert (Will Keen) y Max (Pierre Kiwitt). El reparto principal se completa con Maria Pia Calzone y Stefan Weinert.

No he leído la novela de Navarro por lo que no sé hasta qué punto nos podemos encontrar con una gran serie. A ojo por lo que más me interesa es por el reparto, con el que me parece que podemos ver grandes cosas. Pero, como siempre, habrá que esperar.