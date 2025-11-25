8 Oscars, 300.000 extras y más de 3 horas de duración: esta obra maestra del cine superó un récord y que sigue siendo imbatible 43 años después

Estrenada en 1982 y dirigida por Richard Attenborough, 'Gandhi' se consolidó desde el primer momento como una de las grandes obras del cine contemporáneo. La película, protagonizada por un inolvidable Ben Kingsley, narra con sensibilidad cinematográfica el recorrido vital de Mahatma Gandhi, desde su despertar político en Sudáfrica hasta convertirse en el rostro de la resistencia pacífica frente al dominio británico en la India.

Aclamada por crítica y público, obtuvo nada menos que ocho premios Oscar, y sigue siendo una referencia por su capacidad para combinar emoción, reflexión y espectáculo visual en un relato que resalta la trascendencia ética y política de la no violencia. Además, su impresionante escala técnica -entre ella, la participación de más de 300.000 extras en la escena del funeral, récord Guinness que sigue siendod imbatible- contribuye a su estatus de leyenda.

Una obra monumental sobre un líder espiritual

Ambientada inicialmente en Sudáfrica en 1893, la película muestra el punto de inflexión en la vida del joven abogado Mohandas Karamchand Gandhi (Ben Kingsley), cuando una experiencia de discriminación en un tren desencadena una profunda reflexión sobre la opresión que sufre su pueblo. Ese instante se convierte en el preludio del movimiento de resistencia no violenta que transformaría la historia de la India y llamó la atención del mundo entero.

Con una actuación excepcional de Ben Kingsley, la película explora cómo Gandhi se consolida como guía espiritual para hindúes y musulmanes, defendiendo la no violencia y la desobediencia civil como herramientas capaces de desmontar imperios. Esta representación cuidadosa y humana elevó a la cinta al estatus de clásico instantáneo, admirado por su mensaje universal y su mirada profundamente ética.

La monumentalidad de 'Gandhi' no solo se percibe en su narrativa, sino también en su escala de producción. El filme empleó más de 300.000 extras para recrear el funeral del líder, una hazaña histórica que ingresó en el Libro Guinness de los Récords y dio lugar a una de las secuencias más impactantes jamás hechas. A ello se suma una recreación de época impecable, que refuerza la autenticidad del relato.

Además, con una duración de tres horas y diez minutos, la película recaudó 127 millones de dólares sobre un presupuesto de 22 millones, y arrasó en la temporada de premios con ocho Oscars, cinco Globos de Oro y cinco premios BAFTA. Su elenco, que incluye a Edward Fox, Martin Sheen, John Mills y Candice Bergen, también completa un retrato coral inolvidable.

