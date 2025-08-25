La actriz de 'Star Wars' que rompió su carrera por culpa de ese personaje. "Destruyó mi confianza"

Puede que, por nombre, Katee Sackhoff no os suene de nada, pero fue una de las actrices principales de 'Battlestar Galactica' durante sus 4 temporadas y participó en '24' y en 'The Flash'. Pero si por algo es conocida es por ser Bo-Katan Kryze en la franquicia 'Star Wars', un papel que empezó en 2012 en 'The Clone Wars' y acabó pasando de la animación a la acción real gracias a 'The Mandalorian'. Y ahí es donde Sackhoff se rompió.
Bo-Katan de mortadela
Sackhoff ha interpretado a Kryze en 22 episodios televisivos, y los fans la reconocen como una de las piezas más importantes del 'Star Wars' televisivo, pero, como ha declarado en su propio podcast, 'The Sackhoff Show', no todo es bonito. De hecho, ha sido el motivo por el que se ha quedado casi sin trabajo durante años.
Perdí toda mi confianza después de 'The Mandalorian', toda. Siempre he interpretado papeles que estaban a dos pasos de mí misma, en cierto sentido. Siempre sentí que estaba arraigada en alguna parte de mi interior, de quién era yo. Bo-Katan no se parece en nada a mí como persona. Su vida, lo que quiere... No la entendía. Por mucho que quisiera, nunca la sentí en mi interior. Nunca me identifiqué con ella. No sabía cómo encontrarla. Mi estilo de actuación siempre ha sido: "Tu primer instinto es el instinto correcto. Hazlo. Interpreta la realidad de la situación". Y nunca he interpretado realmente a un personaje.
Es posible que pienses que esa es la vida de un actor, al fin y al cabo, pero para ella fue algo muy distinto, una experiencia de la que no pudo volver: "Me destrozó. Simplemente me destrozó. Empecé a dudar de todo lo relacionado conmigo misma. No se me da bien hacer castings en vídeo, y tenía que grabarme en vídeo. No conseguía ningún trabajo. Y durante tres años, básicamente no trabajé, y eso destruyó mi confianza".
En 2024 consiguió papeles como actriz de voz en las películas animadas de 'Watchmen' y 'Crisis en tierras infinitas', e hizo las paces con su personaje en un episodio de 'Crónicas del Imperio'. De momento no parece que vaya a salir en la película de 'The Mandalorian & Grogu', pero sí ha logrado un papel en el 'Carrie' de Mike Flanagan para Amazon Prime Video. Y este retorno se lo debe, según afirma, a su nuevo manager, que le dijo "Mi meta no es enseñarte cómo actuar. Sabes cómo actuar. Necesitas volver a ponerte en pie. Necesitas encontrar tu confianza de nuevo". A ver quién es capaz de pararla ahora.
