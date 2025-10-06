Hace 19 años se estrenó esta obra maestra de Clint Eastwood. Es considerada como una de las películas de guerra más realistas de todos los tiempos

En el año 2006, Clint Eastwood le dio un giro inesperado a su carrera -y también al cine bélico en general- con el estreno de 'Cartas desde Iwo Jima', una mirada íntima y devastadora de la Segunda Guerra Mundial narrada desde el punto de vista de los japoneses. Lejos del triunfalismo habitual del género, Eastwood eligió la contención, una fotografía austera, un ritmo sereno y la interpretación conmovedora de Ken Watanabe como el general Tadamichi Kuribayashi, dejando que esta conjunción transformase el relato en una reflexión sobre el honor, la pérdida y la dignidad en medio del caos. Inspirada en las cartas reales de los soldados que defendieron la isla, la película rescata la voz de los que fueron silenciados por la historia.

Otra mirada sobre la guerra

'Cartas desde Iwo Jima' fue concebida como una especie de historia complementaria de 'Banderas de nuestros padres', también dirigida por Eastwood el mismo año. Mientras la primera retrataba el lado estadounidense del conflicto, esta segunda película aportaba un punto de vista que no habíamos visto, mirando al otro bando con la misma empatía y profundidad. El resultado es un díptico único en la historia del cine, donde la línea entre héroes y villanos se desdibuja, mostrando solo a un grupo de hombres que quedan atrapados por el destino y la obediencia.

La trama se sitúa entre febrero y marzo de 1945, durante la brutal batalla de Iwo Jima, donde 22.000 soldados japoneses resistieron el avance estadounidense. De ellos, apenas 1.083 sobrevivieron. Eastwood reconstruye esa resistencia con un realismo casi documental, mostrando los túneles subterráneos y las trincheras como si fueran el eco del encierro emocional que sufrieron los combatientes.

Uno de los grandes aciertos del filme, reconocido por muchos historiadores y críticos, fue la fidelidad histórica que siguió. A pesar de su ambición y su profundidad emocional, la recepción que tuvo este díptico fue muy modesta -'Cartas desde Iwo Jima' recaudó unos 68 millones de dólares, y 'Banderas de nuestros padres', 65 millones-, pero el impacto que tuvieron a nivel artístico fue enorme. Además, ambas películas consolidaron a Eastwood como un narrador capaz de trascender las fronteras morales y culturales del cine bélico estadounidense.

A día de hoy, 'Cartas desde Iwo Jima' se considera una pieza esencial dentro del género, junto a otra obras como la japonesa 'Nobi (Fuego en la llanura)' (1959). Más que una película de guerra, es una carta de compasión hacia el enemigo, y un recordatorio de que el valor y el sufrimiento no pertenecen a un solo bando.

