En 11 días se estrena el remake de una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia

Es inevitable que algunas historias se nos cuenten una y otra vez, pero hay casos en los que una película es tan emblemática e insuperable que parecía que nunca iba a suceder. Eso es lo que creía que pasaba con 'El increíble hombre menguante', una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, pero en 11 días se estrena su remake: 'El hombre menguante'.

Hace ya un año os hablé de este proyecto que tenía uno de sus principales alicientes en el hecho de que el oscarizado Jean Dujardin iba a liderar su reparto. Es cierto que su carrera ya no es la misma que cuando se convirtió en una estrella mundial gracias al éxito de 'The Artist', pero su presencia al menos provoca más curiosidad hacia ella.

Qué podemos esperar de 'El hombre menguante'

En esta ocasión es Jan Kounen ('Blueberry, la experiencia secreta') quien asume las riendas de esta nueva adaptación de la aclamada novela de Richard Matheson que se publicó apenas un año antes de la obra maestra del cine de ciencia ficción dirigida por Jack Arnold. Igualarla ya va a estar difícil, pero es que la idea de superarla ni tan siquiera aparece como una posibilidad en mi cabeza.

'El hombre menguante' nos cuenta la historia de Paul, un hombre cuya vida cambia para siempre cuando empieza a empequeñecer de forma progresiva tras un extraño fenómeno meteorológico. Reducido a apenas unos centímetros de altura, se verá abocado a tener que luchar por sobrevivir en una situación muy poco favorecedora para sus intereses.

Realizada con un generoso presupuesto de 21 millones de euros, 'El hombre menguante' se presentaba como una de las grandes superproducciones europeas de 2025. Sin embargo, la película pinchó en los cines franceses y todo apunta a que va a generar grandes pérdidas a sus productores.

En España será el próximo 16 de enero de 2026 cuando podremos disfrutar de ella de forma exclusiva en cines. Ya veremos qué tal funciona en nuestro país, pero me da que el interés de los amantes del fantástico se centrará en '28 años después: El templo de los huesos', que también se estrena ese día.

Mientras esperamos a su estreno, os recuerdo que tenéis disponible la magistral 'El increíble hombre menguante' en streaming. La encontraréis tanto en Filmin como en Movistar Plus+. A mi juicio, se trata de una de las mejores películas tanto de ciencia ficción como de aventuras de todos los tiempos, por lo que os animo a darle una oportunidad si todavía la tenéis pendiente.

