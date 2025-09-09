En 4 días se estrena la película del oeste más esperada del año. El aclamado western con uno de los mejores repartos del cine reciente

La edad dorada del western quedó atrás hace mucho tiempo, pero eso no impide que todavía sigan haciéndose cine del oeste. Sí es cierto que su presencia en la gran pantalla es más escasa y también que Hollywood se resiste a dar grandes presupuestos a esas producciones, pero dentro de apenas 4 días se estrena la película del oeste más esperada del año, que además cuenta con un reparto de auténtico lujo: 'Eddington'.

Solamente el hecho de que una película logre reunir a Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone y Austin Butler es poco menos que una garantía de que vamos a tener algo a lo que merece la pena echar un vistazo. Y si encima añadimos la presencia tras las cámaras de un director tan personal como Ari Aster ya no queda duda alguna de que cualquier cinéfilo debería estar contando ya los días para poder verla.

Un western atípico

Eso sí, los que busquen un western tradicional ya pueden ir olvidándose de ello, ya que 'Eddington' es un cóctel de géneros que utiliza el cine del oeste para contar una historia marcada por la pandemia que también usa elementos propios del thriller, la comedia negra y el cine de suspense. Porque siendo una película de Aster estaba claro que las cosas no iban a ser tan sencillas.

'Eddignton' se sitúa en mayo de 2020 y gira alrededor de una pareja que se queda atrapada en el pequeño pueblo que da nombre a la película durante la pandemia. Todo parece ir bien al principio, pero las cosas pronto se complican. Y tampoco ayuda nada la rivalidad que existe entre el sheriff Joe Cross (Phoenix) y el alcalde Ted García (Pascal), la cual irá enrareciéndose cada vez más.

El nuevo largometraje del autor de títulos como 'Hereditary' o 'Beau tiene miedo' fue presentado durante el pasado Festival de Cannes, donde cosechó críticas mayoritariamente positivas. Eso sí, no se trata de una propuesta para todos los gustos, algo que también hay que celebrar, pues eso suele llevar a propuestas perezosas hechas para salir del paso.

Por cierto, 'Eddington' llega a los cines españoles con casi dos meses de retraso con respecto a su lanzamiento en las salas de Estados Unidos. Allí se estrenó el pasado 18 de julio, mientras que en España todavía tendremos que esperar hasta este próximo viernes 12 de septiembre.

