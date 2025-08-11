'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' evita que todo sean malas noticias. La película con Pedro Pascal acaba de superar este récord de Marvel

Estaba claro que en Marvel esperaban mucho más en taquilla de 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos', pues la película protagonizada por Pedro Pascal y Vanessa Kirby está perdiendo fuerza a marchas forzadas. Ya va a ser imposible que supere a 'Superman' a final de año -confirmando así la primera victoria de DC sobre Marvel desde 2008-, pero al menos no todo son malas noticias, pues acaba de lograr un hito en taquilla.

'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' ya es la película de Marvel más taquillera del año con unos ingresos mundiales acumulados de 432,22 millones de dólares, superando así con holgura los 413,64 que consiguió 'Capitán América: Brave New World', que aún seguía en la cima. Y es que 'Thunderbolts' pinchó con una recaudación de apenas 382,43 millones.

Un vistazo a… 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

Pobre victoria

No deja de ser una demostración del dicho de que en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, pero al menos le queda ese consuelo a 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos'. Además, sus ingresos todavía crecerán algo más. Por lo pronto, seguro que también supera los 449,32 millones que hizo 'Thor' hace ya 14 años, pero ya no es imposible que finalmente se quede por debajo de los 476,07 millones que sumó 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' en 2023.

De hecho, 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' es a día de hoy la novena película menos taquillera del universo cinematográfico de Marvel. Que tres de las nueve se hayan lanzado este año es una prueba bastante clara de que el MCU ha dejado de contar con un apoyo masivo por parte del público.

Ahora habrá que ver cómo reacciona Marvel, porque es cierto que el lanzamiento en 2026 de dos grandes bombazos como 'Spider-Man: Brand New Day' y 'Vengadores: Doomsday' les da un poco de margen de maniobra. Eso sí, no me quiero imaginar lo que podría pasar si alguna de ellas o incluso ambas decepcionan en taquilla...

