Estrenos (22 de abril). 45 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+ , Movistar Plus+, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Pues aquí estamos un miércoles más en el que parece que la actualidad y la avalancha de estrenos no nos deja ni un respiro. Menos mal que en algunas regiones tenemos un festivo de por medio y podemos ponernos al día con las novedades.

Unas novedades que vamos a repasar y es que tenemos nada menos que 45 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max y Disney+.

Cochinas

Protagonizada por Malenia Alterio, la serie nos lleva por las penurias de una familia vallisoletana. Tras la muerte del padre de familia, su esposa deberá hacer frente a las deudas y para sacar adelante su videoclub decide incorporar una sección para adultos.

Estreno el viernes en Prime Video | Crítica

Half Man

La nueva serie de Richard Gadd, creador de 'Mi reno de peluche'. En esta miniserie profundizaremos en la relación de dos hermanos que son como el día y la noche. Será en la boda de uno de ellos cuando todo estalle.

Estreno el viernes en HBO Max

El homenaje

Serie que, como su propio nombre indica, nos lleva a una velada de homenaje por el 80 cumpleaños del patriarca de una de las familias más poderosas del país. Pronto se hará patente todo un cúmulo de secretos, traiciones y deseos de venganza que lo harán saltar todo por los aires.

Estreno el viernes en SkyShowtime

Stranger Things: Relatos del 85

Regresa Stranger Things con un spin-off animado dedicado a cubrir un hueco entre temporadas. En medio de una aparente vuelta a la normalidad, prointo Once, Mike y compañía verán que hay algo moviéndose debajo del hielo.

Estreno el jueves en Netflix

Todos los estrenos

Netflix

Un amor que no se agota (miércoles)

Aquí hablamos de huertos (miércoles)

Depredador dominante (viernes)

Los hermanos Tagusari (viernes)

Hulk Hogan: Real American (miércoles)

Lainey Wilson. El country sigue sonando (miércoles)

Mushoku Tensei: Reencarnación desde cero (sábado)

My Dress-Up Darling (sábado)

Una nueva jugada T2 (jueves)

El profe (jueves)

Santita (miércoles)

Say Anything (domingo)

Si los deseos mataran… (viernes)

Sospechosos habituales (viernes)

Stranger Things: Relatos del 85 (jueves)

Teatro callejero (jueves)

Todos los lados de la cama (viernes)

Yiya Murano. Muerte a la hora del te (jueves)

Prime Video

Cochinas (viernes)

Lisbon Noir (jueves)

HBO Max

Half Man (viernes)

Spencer (jueves)

Movistar Plus+

Adorable (domingo)

La batalla de Oslo (miércoles)

Un gran viaje atrevido y maravilloso (viernes)

Manuel Vincent. Mañana seré feliz (jueves)

Weapons (viernes)

Filmin

Todas el viernes

Antes de nós

A Breed Apart

Codes of War

La estrella de David

Expediente Bryson: Conjuring the cult

El hombre desnudo en el campo

El juego más frío

Oscar Shaw

La red fantasma

Se nos fue de las manos

Solo Sunny

Sociedad negra

Uno de los nuestros: el legado de Joan Roca

Yo tenía 19 años

Apple TV

Historial delictivo T2 (miércoles)

La isla del minotauro (viernes)

Otros

El homenaje (jueves en SkyShowtime)

King of the Hill T1-13 (miércoles en Disney+)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año.

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