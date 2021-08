Estrenos de cine: el 'Free Guy' de Ryan Reynolds y la 'Annette' de Leos Carax, dispuestos a desengrasar una taquilla estancada

Prácticamente ni me había dado cuenta de ello, pero el calendario dice que ya es viernes y que toca volver a hacer un repaso a los estrenos de cartelera que acaban de desembarcar en nuestras salas de cine —en serio, ¿dónde ha ido a parar la semana?—. Eso sí, si sois habituales de la sección sabréis que antes de entrar en materia vamos a echar un ojo a los resultados de la taquilla del fin de semana pasado, que fueron poco menos que decepcionantes.

Parece ser que ni tan siquiera el reclamo del aire acondicionado en plena ola de calor fue suficiente para atraer al público al cine entre el 13 y el 15 de agosto. Después de encadenar dos semanas espectaculares con recaudaciones superiores a los 4 millones de euros, el último finde no llegó a los 3 millones —por unos 100.000 euros—; captando únicamente a 433.000 espectadores.

El número uno con lo más visto volvió a ser para 'El escuadrón suicida' de James Gunn, que cae hasta los 0,55 millones de euros en su segunda semana en cartel. Tras ella, 'El bebé jefazo: Negocios de familia' repite posición con otros** 0,43 millones** recaudados, cerrando el Top 3 la 'Tiempo' de M. Night Shyamalan, con 0,33 millones después de tres fines de semana.

En la cuarta posición figura el único largometraje de estreno; una 'Escape Room 2' que debutó con 0,33 millones y que se impuso a 'A todo tren. Destino Asturias', que aguanta el tipo una vez más —y ya van seis— con otros 0,23 millones de euros que terminan de reafianzar su tremenda rentabilidad.

Los estrenos de cine del 18 y 20 de agosto de 2021

'Free Guy' (2021)

La gran candidata a desengrasar la horripilante taquilla que tenemos delante es 'Free Guy': un nuevo divertimento estival cargado de acción diseñado para el gozo, disfrute y lucimiento de un Ryan Reynolds en su salsa. Shawn Levy —habitual de 'Stranger Things' dirige esta comedia fantástica que da una vuelta de tuerca a la premisa de 'El Show de Truman' para adaptarla al mundo de los videojuegos. Evasión asegurada.

Crítica en Espinof: 'Free Guy': un gran pasatiempo con un divertido Ryan Reynolds que ofrece una relectura en clave de videojuego de 'El show de Truman'

'Annette' (2021)

Después de desatar pasiones —y algún que otro odio visceral— en el Festival de Cannes, donde se llevó la Palma de Oro a la mejor dirección, 'Annette', lo nuevo del inclasificable Leos Carax, aterriza en nuestros cines. Adam Driver y Marion Cotillard encabezan este drama musical con una atmósfera única y tintes de horror que, seguramente, no dejarán indiferente —para bien o para mal— a nadie.

En Espinof: Cannes 2021: 'Titane' de Ducournau es la bomba de una edición marcada por el fantástico, y que tuvo en la hermosa tragedia de 'Annette' de Carax su primer clímax

'Descarrilados' (2021)

Pocas cosas atraen al público nacional con la efectividad de una comedia española. En esta ocasión, Fernando García-Ruiz debuta en el largometraje dirigiendo a Julián López, Arturo Valls y Ernesto Sevilla en 'Descarrilados'; una comedia de enredos en clave road movie que promete una hora y media de diversión sin complicaciones.

'D'Artacán y los tres Mosqueperros' (2021)

¿Está la nostalgia? Pues que se ponga, porque Toni García se ha encargado de dar forma al salto a las tres dimensiones de los adorables Mosqueperros —y de D'Artacán, por supuesto— en este largometraje animado que vuelve a redibujar la novela de Alejandro Dumas en clave animal. La verdad es que pinta tan entrañable, blanca y propensa a hacerte sonreír como la serie original.

'Un bocado exquisito' ('Smagen af sult', 2021)

Desde Dinamarca, Christoffer Boe nos trae este drama romántico ambientado en el mundo de la cocina, en el que una pareja pondrá su prueba su amor y la estabilidad de su familia al tratar de alcanzar una de las grandes metas de su vida: conseguir la Estrella Michelín para su restaurante.

'Barbie: Big City, Big Dreams' (2021)

La otra oferta infantil de la semana es esta 'Barbie: Big City, Big Dreams'; una producción de Mattel Television que recupera a su popular muñeca para llevarla de cabeza a Broadway. Técnicamente no es que luzca muy allá, y a nivel narrativo... pues tampoco. Por suerte, no llega a los 60 minutos de metraje.

'Super SBS Concert in Taipei' (2021)

Si os gusta el K-Pop —yo acabo de descubrirlo y estoy on fire—, no podéis perderos 'Super SBS Concert in Taipei'; un auténtico jolgorio musical grabado en 2018 que recoge números de algunos de los grupos más célebres de la industria surcoreana, incluyendo a los BTS, a MAMAMOO o Red Velvet. Marcha asegurada.

'Moros y cristianos' (1987)

Cerramos el repaso a las novedades de la semana con un clásico de nuestro cine: 'Moros y cristianos'. El clásico de Luis García Berlanga regresa a nuestros cines para deleitarnos nuevamente con sus excepcionales interpretaciones y con ese genio dramático cosechado por la dupla Azcona-Berlanga. Imprescindible.

