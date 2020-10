Estrenos de cine: mascotas, documentales, cine fantástico y reyes del barrio

Mientras las grandes producciones que sostienen la industria del cine siguen reculando y retrasando sus multimillonarias apuestas, nuestras salas de cine reciben con los brazos abiertos un puñado de propuestas interesantes para todos los públicos. Terror, animación y algún documental ocuparán las pantallas del fin de semana del 9 de octubre.

Lo más atractivo del fin de semana lo traen Judd Apatow, Rupert Wyatt y el novato Keith Thomas. El rey de la comedia presenta su particular homenaje a la rebelde figura de Pete Davidson, mientras que el cineasta que resucitó la saga de 'El planeta de los simios' llega con ciencia ficción social. Por su parte, Thomas debuta con una interesante pieza de cámara de horror paranormal.

Nación cautiva (2019)

A favor: El director de 'El origen del planeta de los simios' supo tocar la tecla adecuada y resucitar una franquicia que Tim Burton dejó herida de muerte y por la que nadie apostaba. Si bien es cierto que desde aquel trabajo ha estado deambulando entre la televisión y alguna producción discreta, su nombre aún resulta familiar a los aficionados al género.

En contra: Llega tarde, han pasado casi diez años desde su última incursión en la ciencia ficción y la situación política global (por no hablar de la médica) parece jugar en su contra cuando debería ser todo lo contrario. Pero siempre se agradece una historia de las características de la película.

Crítica en Espinof: 'Nación cautiva'.

The Vigil (2019)

A favor: Partir de una base tan mayoritariamente desconocida como es la religión judía para ofrecer un pequeño relato de de horror puro. Resulta tan atractivo ese punto de partida que sus escasos 90 minutos entran como un refrescante vaso de agua en el desierto.

En contra: Precisamente por eso, por empezar tan arriba, por prometernos un viaje a lo desconocido, puede llegar a frustrar: el desenlace y su desarrollo previo no son más que reformulaciones de los mismos clichés que han hecho grande a Blumhouse.

Crítica en Espinof: 'The Vigil'.

Verano del 85 (2020)

A favor: Lo película de François Ozon llega con la etiqueta de Cannes 73 y en Súper 16, buenas señales para lo nuevo de un cineasta que siempre tiene algo interesante que decir sea cual sea el tema que toque.

En contra: Tal vez la sombra de 'Call Me By Your Name' sea demasiado alargada. Incluso en la tipografía y estilo del póster. Su narración algo deslavazada puede sacar al espectador de la película.

Como perros y gatos: La patrulla unida (2020)

A favor: Salen perros y gatos que hablan. El villano es un loro. Los niños pueden estar un rato viendo esas movidas, supongo.

En contra: Tercera entrega de una franquicia que creíamos finiquitada hace una década, y eso que antes había alguna que otra estrella más o menos en declive.

El arco mágico (2020)

A favor: Peces de colores y un rico mundo marino tridimensional en esta suerte de explotación Nemo a la rusa. Descubrir el cine ruso desde una perspectiva diferente.

En contra: Parece el equivalente submarino y soviet a la mucho más española y ciclista 'Bikes', y también parece hecha en el mismo sótano donde se montó la peli de perros de ahí arriba.

El rey del barrio (2020)

A favor: Judd Apatow. El auténtico rey de la comedia (sobre todo cuando da carta blanca a los nuevos talentos humorísticos de la comedia USA a través de la producción) se marca otra epopeya de más de dos horas para poner a Pete Davidson en primera línea.

En contra: El humor o las dotes interpretativas del polémico humorista de 'Saturday Night Live' no son para todo el mundo. Lo mismo pasa con los tratamientos melosos del Apatow director, que lo mismo te regala una joya ('Hazme reír', 'Virgen a los 40') que un peñazo de primera ('Lío embarazoso').

Dehesa, el bosque del lince ibérico (2020)

A favor: Es el nuevo trabajo del responsable de la notable 'Cantábrico', con la que además el cartel de esta Dehesa hace un juego estupendo. La belleza salvaje de la naturaleza en gloriosas 4K.

En contra: La sensación amarga de comprobar que seguimos siendo nosotros los salvajes y los destructores, y que habríamos sido mucho más felices viviendo lejos del mundanal ruido. Pero claro, entonces no podríamos ver estos documentales.

Cartas mojadas (2020)

A favor: El documental de Paula Palacios es una de esas llamadas de atención, de socorro, que de vez en cuando son necesarias. Se nos olvida con facilidad que no estamos ayudando al mundo, precisamente.

En contra: Nos impactará y durante unos cuantos días estaremos dándole vueltas al asunto de los naufragios. Hasta que se nos olvide otra vez y alguien vuelva a rodar otro.

Arzak since 1897 (2020)

A favor: Juan Mari Arzak es una de las figuras más importantes de nuestra cultura gastronómica, y ha llegado la hora de rendir homenaje a alguien que regenta un restaurante con más de 100 años de tradición.

En contra: Ver un documental sobre la figura de Arzak comiendo palomitas puede ser el mayor bajón de tu vida.

Sanmao: La novia del desierto (2019)

A favor: Su estilo collage y la apasionante historia de la famosa autora nacida en China y criada en Taiwán, Sanmao, que inspiró a varias generaciones de mujeres jóvenes que anhelaban la independencia de las normas sociales conservadoras.

En contra: Algún que otro problema menor de ritmo y caída de interés. Nada grave dentro de sus ajustados 85 minutos.