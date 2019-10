Estrenos de cine: el polémico Joker, el Netflix de Arévalo, la vuelta de Garci y un concierto de Aretha Franklin

Con el Festival de Sitges recién iniciado, la cartelera española se renueva con un puñado de interesantes títulos, en especial el 'Joker' de Todd Phillips. La película, que narra el origen del mayor enemigo de Batman, llega con estupendas críticas tras el inesperado triunfo en el Festival de Venecia, la polémica sobre su carga violenta y la promesa de otra formidable interpretación de Joaquin Phoenix.

Pero hay más. Junto al payaso de DC, desde este viernes 4 de octubre también podemos ver en cines la nueva comedia de Daniel Sánchez Arévalo (presentada en San Sebastián), el regreso de José Luis Garci al cine negro y un mítico concierto de Aretha Franklin, entre otras películas.

'Joker'

A favor: Es algo muy diferente dentro del cine de cómics. Adulta y cruda, narra un nuevo origen para uno de los personajes más emblemáticos del universo de Batman y deja que Joaquin Phoenix se apodere de la pantalla.

En contra: Que al final, tras tantos elogios, provoque decepción. Es un drama que no quiere contentar a los fans de los cómics, y al mismo tiempo, quizá va demasiado lejos para un público que no siente interés alguno por héroes y villanos. Por otro lado, el guion tiene algunas soluciones torpes que restan impacto.

Crítica en Espinof: 'Joker' es excepcional: una película poderosa y libre, impropia de Hollywood en los tiempos que corren

'Diecisiete'

A favor: Es una película ligera y amable que puede proporcionar un rato agradable en una sala de cine. Se presenta como una buena opción para ver con la familia.

En contra: No es el trabajo más inspirado de Arévalo, tiene un guion muy mecánico y ni la comedia ni el drama llegan realmente a funcionar del todo. Si tienes Netflix, puedes verla en la plataforma a partir del día 18.

Crítica en Espinof: 'Diecisiete': la película de Daniel Sánchez Arévalo para Netflix es una ligera y tierna comedia familiar

'El crack cero'

A favor: La vuelta de un personaje clave del cine criminal español, el detective Germán Areta, encarnado originalmente por Alfredo Landa y ahora por Carlos Santos. Una propuesta nostálgica para amantes del "noir".

En contra: El tráiler no invita demasiado a descubrir la película, quizá por la forma en la que está montado, todo se siente excesivamente teatral e impostado.

Crítica en Espinof: 'El crack cero': una estimable precuela donde José Luis Garci rinde homenaje al cine negro y el Madrid de los 70

'Amazing Grace'

A favor: Disfrutar de uno de los grandes conciertos de Aretha Franklin en pantalla grande, con realización de Sydney Pollack; el material ha sido recuperado por Alan Elliott y ha recibido estupendas críticas tras su paso por los festivales de Berlín y San Sebastián.

En contra: Puede que un concierto no sea la propuesta más atractiva para ir al cine, y que solo enganche a los mayores admiradores de la cantante.

Y además...

'Una pequeña mentira' ('Fourmi', 2019)

La nueva comedia francesa que llega a nuestras salas está dirigida por Julien Rappeneau y tiene la particularidad de adaptar un cómic de Mario Torrecillas y Arthur Laperla, titulado 'Dream Team'. Una opción para toda la familia.

'Cuernavaca' (2017)

El mexicano Alejandro Andrade firma un relato sobre confusión adolescente que cuenta con Carmen Maura en el reparto. El tráiler es... peculiar.

'La directora de orquesta' ('De Dirigent', 2018)

Maria Peters realiza esta producción holandesa basada en la historia real de Antonia Brico, que soñaba con dirigir una orquesta cuando el puesto era exclusivo para hombres. Y bueno, ya sabemos cómo acaba...

'Varados' (2019)

Concluimos el repaso a los estrenos de la semana con este documental español de Helena Taberna sobre el drama y la crisis de los refugiados.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Juan Luis Caviaro: 'Mientras dure la guerra'. Alejandro Amenábar retrocede varias décadas para decirnos que, en el fondo, los españoles no hemos cambiado tanto. Una película eficaz, entretenida, valiente y muy oportuna, donde brilla el trío formado por Karra Elejalde, Fernández y Santi Prego.

Kiko Vega: 'Rambo: Last Blood'. Muchos verán un 'Venganza' de baratillo, pero nada más lejos de la realidad. Su estilo de guerrilla y la violencia bruta de la durísima realidad que cuenta la aproximan casi más al cine exploitation de los setenta que a la propia franquicia que supuestamente cierra. Más cerca del slasher que del ojo por ojo, la última aventura de Rambo es privada, personal, sangrienta. Sucia. Los túneles que tantas heridas abrieran en el viejo héroe de guerra no solo no se han cerrado: ahora son su hogar. Un respeto al veterano.

Mikel Zorrilla: 'El crack cero'. Por ser una precuela bastante estimable de la notable franquicia de cine negro de Garci. Una película a caballo entre la nostalgia y el homenaje con un acertado dúo protagonista. Le falta algo de naturalidad en los diálogos, pero encaja con el universo madrileño de la época.

Víctor López G.: 'Joker'. Nos ha tocado vivir tiempos oscuros. Tiempos dominados por la corrección política, el maniqueísmo, y por unos grandes estudios entregados a las producciones más blancas y puras. En épocas como esta, es cuando los héroes deben quedarse en el banquillo para abrir paso a los villanos en largometrajes tan valientes, libres y auténticos como la ‘Joker’ de Phillips y Phoenix. Una cinta necesaria, oportuna brillante a nivel técnico y artístico, y con la capacidad para cabrear al respetable sin hacerle perder la sonrisa. Genial.