'Fast & Furious X': por qué su escena poscréditos ha impactado a los espectadores y qué significa para el futuro de la saga de Vin Diesel

'Fast & Furious X' iba a ser el final de la serie principal 'Fast & Furious', y ahora se ha convertido en una trilogía, por ello, esta entrega termina con un par de enormes cliffhangers momentos de suspense que han dejado a los fans en shock, aunque no tanto como la escena poscréditos que muestra un as en la manga de la franquicia que nadie esperaba a estas alturas.

SPOILERS DE LA PELÍCULA A CONTINUACIÓN

En el final vemos explotar el avión en el que van Tej, Roman, Han y Ramsay. Algo que sabiendo cómo funciona la saga nos puede hacer estar seguros de que no están muertos. Sería tremendo que los hubieran matado sin motivo durante una escena en la que no tienen oportunidad de contribuir. Jakob, por otro lado, parece haber muerto, pero por otra parte, hemos visto personajes sobrevivir a la explosión de un automóvil antes, así que mejor no decir nunca.

El pasado siempre regresa

Justo antes de los créditos vemos el regreso de Gal Gadot a la franquicia, vemos que Gisele sigue viva tras supuestamente haber durado relativamente poco en la saga, ya que 'Fast & Furious 6' vio su "muerte" durante la escena culminante del avión. La desaparición tuvo un gran impacto en los personajes, pero eso no impidió que crecieran las teorías de que estaba viva. En la escena final llega esperada confirmación cuando emerge del submarino robado de la octava.

Sin embargo, hay aspectos del final más impactantes, como la propia implicación de que Gisele está trabajando para o con Cipher y una escena adicional que aparece en la mitad de los créditos. Primero, vemos a un hombre con equipo táctico completo al estilo 'Call of Duty', con el rostro cubierto, moviéndose a través de una habitación grande que recuerda mucho a cuando Dom encontró el "tablero de visión" de Dante al principio de la película.

Suena un teléfono, como en la escena anterior, y el hombre contesta. Es Dante, y le hace al hombre la misma amenaza de "tú fuiste responsable de la muerte de mi padre y ahora voy por ti" que le dio a todos los demás. Luego, el hombre se quita el casco y la máscara, y revela a Dwayne "The Rock" Johnson. Él contesta con un "hijo de puta", y cortamos a negro por última vez. El agente Hobbs está oficialmente de vuelta.

Por qué este regreso es significativo

Cuando Johnson era uno de los principales miembros del reparto de la saga tuvo una disputa con Vin Diesel que lo llevaría a abandonar la serie principal para su spin-off 'Hobbs & Shaw' con Jason Statham. En la 9 no hubo ni rastro de su personaje e hizo pensar que la bronca pública en la que Johnson dijo que nunca volvería a la serie era real. Diesel trató de culparlo públicamente para que regresara, y Johnson afirmó que fue un intento idiota y que "no había ninguna posibilidad" de que regresara.

Pues ahora ha vuelto. El regreso de Luke Hobbs le liga de nuevo al menos en la 'Fast X part 2' que está por venir. Esto ha hecho saltar todo tipo de rumores sobre el actor ya que 'Hobbs & Shaw' como tal parece que ha terminado por ahora y Johnson está saliendo de la gran debacle que fue para él 'Black Adam', así que, dado que 'Fast & Furious' es la franquicia más grande a la que está asocidado que le queda se ha especulado que su dudosa posición en DC haya tenido algo que ver.

Parece que Johnson ha recogido cable y teniendo en cuenta que en esta entrega Dom apenas tiene escenas con alguno de sus compañeros de reparto, es posible que 'The Rock' ni siquiera tenga que resolver sus problemas con Diesel para que su aparición funcione, es posible que ambos aparezcan en las próximas dos películas sin siquiera verse o hablarse, con lo que mientras el dinero entre en caja, el actor parece no hacer ascos al donde dije digo digo Diesel.

