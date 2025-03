Feel good movies a la española y neo-noirs en clave india. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Una semana más, aquí nos reunimos, hermanos y hermanas de la comunidad cinéfila, para echar un buen vistazo a la nueva ronda de estrenos de cine que llegan a nuestras salas de cine después del aluvión de lanzamientos mediáticos que nos ha ido dejando la ya finalizada temporada de premios. Pero que no haya grandes bombazos no quiere decir que la cartelera se nos haya quedado sin propuestas de lo más interesantes.

Antes de dar un repaso a las novedades, vamos a detenernos a echar un vistazo a los resultados de la taquilla del pasado fin de semana, que estuvo coronada por la 'Mickey 17' de Bong Joon-ho, que se alzó con el número uno gracias a 0,85 millones de euros que, prácticamente, doblaron por lo obtenido por 'A Complete Unknown', que cerró su segunda semana en cartel con 0,45 millones, seguida muy de cerca por 'Paddington 3', que amasó otros 0,42 millones de euros.

El Top 5 lo cerraron 'Anora', que después de 19 semanas en cartel creció un 1803% —sí, no me he pasado con los números— para sumar 0,42 millones de euros, superando a una 'Capitán América: Brave New World' que cayó un 43% en su cuarta semana quedándose en los 0,39 millones.

Los estrenos del 14 de marzo de 2025

Wolfgang (Extraordinario) (2025)

Es la nueva película de Javier Ruiz Caldera , responsable de cintas como 'las divertidísimas 'Promoción fantasma' y '3 bodas de más' y que ha firmado recientemente la tronchante serie 'El otro lado'.

, responsable de cintas como 'las divertidísimas 'Promoción fantasma' y '3 bodas de más' y que ha firmado recientemente la tronchante serie 'El otro lado'. Está protagonizada por Miki Esparbé, Jordi Catalán, Anna Castillo y Berto Romero, entre otros.

La cinta sigue la historia de un niño de 10 años con un cociente intelectual de 152 y trastorno del espectro autista, y la relación con su padre Carles, a quien no había visto hasta ahora.

Su tono en clave de dramedia hace que 'Wolfgang' pueda jugar para muchos espectadores dentro del terreno de las "feel good movies".

Secretos de un crimen (Santosh, 2025)

Es el debut en el largometraje de ficción de Sandhya Suri , que en 2018 firmó el documental 'Around India with a Movie Camera' producido por el British Film Institute.

, que en 2018 firmó el documental 'Around India with a Movie Camera' producido por el British Film Institute. La película, en clave de thriller rural con esencia neo-noir sigue la investigación de un turbio crimen capitaneada por una inspectora feminista.

Está protagonizada por Shahana Goswami, Sanjay Bishnoi y Sunita Rajwar entre otros.

Llega a nuestros cines después de cosechar premios y nominaciones durante la temporada de festivales y galardones, incluyendo citas como Cannes, los BaAFTA, los EFA o el Festival de Sevilla.

Las chicas del balcón (Les femmes au balcon, 2024)

Está dirigida por Noémie Merlant , la actriz y realizadora que estrenó en 2021 'Mi iubita, mon amour' y que ha protagonizado la última versión de 'Emmanuelle'.

, la actriz y realizadora que estrenó en 2021 'Mi iubita, mon amour' y que ha protagonizado la última versión de 'Emmanuelle'. 'Las chicas del balcón' llega a nuestros cines después de enamorar a buena parte del público de la sección Midnight Screenings del Festival de Cannes.

Su propuesta, en clave de comedia de terror, sigue a tres compañeras de piso en un barrio de Marsella que, en medio de una ola de calor, se ven envueltas en una situación de lo más chunga.

Está protagonizad apor la propia Noémie Merlant, Souheila Yacoub y Sandra Codreanu.

Y además...

La vida ante nosotros (La vie devant moi, 2025)

Morlaix (2025)

A toda máquina (A toute allure, 2024)

¡Lumière! La aventura continúa (Lumière, l'aventure continué!, 2024)

El guardián. Bajo la protección de San José (Opickun, 2023)

Mascarpone: The Rainbow Cake (Maschile plurale, 2024)

The Diplomat (2025)

Ernest & Célestine, cuentos de primavera (Ernest et Célestine au printemps, 2024)

Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX -Beginning- (2025)

