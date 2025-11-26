La película número 1 en streaming en 101 países. Una comedia de acción que convierte en villano al mayor héroe de 'Juego de Tronos'

Hace unos días os comentábamos de que el interés del público hacia 'Plan en familia' había resurgido hasta tal punto que la película liderada por Mark Wahlberg había vuelto a ser número en 59 países. Estaba claro que la inminente llegada de su secuela estaba detrás de ello y la confirmación definitiva es que 'Plan en familia 2' ha llegado a ser número 1 en la friolera de 101 países.

Esa la información que proporciona Flixpatrol, y como era de esperar España es uno de esos territorios en los que 'Plan en familia 2' ha llegado a lo más alto. Puede que el bajo ritmo de estrenos de Apple TV+ tenga algo que ver en ello, pero es evidente que la plataforma quiso hacer una secuela por lo bien que había funcionado su predecesora, y no se ha equivocado en su apuesta.

Arrasando con todo

'Plan en familia 2' se sitúa tres años después de la primera entrega y nos muestra cómo los McCaffrey tienen pensado celebrar las Navidades en Londres. El problema es que otra persona muy cercana a Dan (Wahlberg) en su pasado reaparece para saldar deudas. Obviamente, todo se complicará sobremanera a partir de entonces.

Como era de esperar, 'Plan en familia 2' trae de vuelta al grueso el reparto de la primera entrega, pues además de a Wahlberg en ella también volveremos a ver a Michelle Monaghan, Zoe Colletti y Van Crosby. Entre los fichajes sobresale la presencia de Kit Harington, el inolvidable Jon Nieve de 'Juego de Tronos', dando vida al villano de la función.

El estreno de 'Plan en familia 2' se produjo el pasado 21 de noviembre y su éxito fue instantáneo, pues acumula ya cinco días siendo número 1 de Apple TV+ en al menos 100 países. Además, la crítica promete que es mejor que su predecesora, aunque eso tampoco quiera decir mucho, pues tiene un 38% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes frente al 29% de la primera entrega.

