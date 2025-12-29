El público dicta sentencia sobre el cine de 2025 y afirma que estas son las 6 mejores películas del año. Entre ellas está la nueva versión de un thriller legendario

A lo largo de este 2025 que está a punto de llegar a su final se han estrenado multitud de películas, desde algunas buenísimas hasta otras que son auténticas pérdidas de tiempo. Entre medias hay propuestas para todos los gustos, pero lo que ahora nos interesa es conocer las preferencias del público y descubrir que hay seis películas mejor valoradas que todas las demás.

Para llegar a esa conclusión se han repasado todas las valoraciones en Cinemascore a lo largo de 2025. Es cierto que eso limita bastante la cantidad de títulos, pues solamente aquellos que se exhiben en los cines de Estados Unidos en una cantidad mínima de salas reciben una valoración que va desde un máximo de A+ hasta un mínimo de F. Este año hay seis películas que han conseguido esa ansiada A+.

Las 6 mejores películas de 2025 según el público

Eso sí, la selección de largometrajes que han conseguido esa valoración es de lo más peculiar, destacando que uno de ello es 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair', la nueva versión del aclamado thriller de Quentin Tarantino que en su momento se estrenó dividido en dos películas. Solamente se incluyen unos pocos cambios, pero el público que al fin pudo verla en cines desde el pasado 5 de diciembre quedó entusiasmado con el resultado final.

Las otras cinco películas que consiguieron la A+ son 'Un like de Bob Treviño', 'El rey de reyes', 'La casa de muñecas de Gabby: La película', 'Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl' y 'Sarah's Oil'. Como decía antes, una selección de lo más particular, que además se tradujo en resultados desiguales en taquilla.

'Un like de Bob Treviño' cuenta la historia de una veinteañera que acaba de ser abandonada por su padre y que inicia una particular amistad con un hombre que se llama igual que su progenitor y al que conoce a través de Facebook. Protagonizada por Barbie Ferreira y John Leguizamo, apenas consiguió una recaudación mundial de 1,1 millones de dólares...

'El rey de reyes' es una película animada de corte religioso que mezcla a Charles Dickens con Jesucristo para contarnos cómo el famoso escritor intentar crear un vínculo con su hijo. No le fue nada mal en taquilla: 80 millones recaudados frente a 25 millones invertidos para su realización.

Por su parte, 'La casa de muñecas de Gabby: La película' deja muy claro en su título de qué se trata, pero la excusa argumental es que Gabby emprende una aventura por el mundo real para recuperar su casa de muñecas, la cual ha caído en manos de una excéntrica mujer obsesionada con los gatos. Le fue bien en taquilla pero sin ser nada impresionante: 80 millones de ingresos mundiales frente a un coste de 32 millones.

Tampoco hay dudas de qué es 'Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl', ya que la jugada promocional de la famosa cantante para su nuevo disco logró llevar a mucha gente al cine. Los 50 millones de recaudación mundial que obtuvo es algo inaudito para un título de estas características.

Por último, 'Sarah's Oil' es un drama basado en hechos reales liderado por Zachary Levi sobre una niña que acierta al pensar que hay petróleo bajo sus tierras, lo que la acaba convirtiendo en una de las primeras mujeres afroamericanas millonarias de Estados Unidos. En este caso hay que hablar de un fracaso incuestionable, pues apenas ingresó 12 millones de dólares frente a un presupuesto de 18.

Por si tenéis curiosidad, he decidido recopilar también sus valoraciones por parte de la crítica y a continuación encontraréis las seis películas ordenadas de mejor a peor:

'Kill Bill: The Whole Bloody Affair' con un 100% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes 'Un like de Bob Treviño' con un 95% 'La casa de muñecas de Gabby: La película' con un 86% 'Sarah's Oil' con un 83% 'Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl' con un 64% 'El rey de reyes' con un 61%

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas en Prime Video de 2025