Un retrato íntimo de la creación de un disco icónico. Por qué 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere' es "estimulante para quienes quieren entender al artista"

Recién estrenada en cines, 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere' se presenta como una mirada profunda a la creación del icónico disco 'Nebraska' de Bruce Springsteen. Dirigida por Scott Cooper, la película no es un biopic al uso, sino que se centra en la salud mental del artista -al que interpreta Jeremy Allen White- y en el proceso de escritura de sus canciones, mostrando cómo Springsteen volcó sus emociones más oscuras en un disco minimalista y profundamente personal. La narrativa combina elementos de la realidad con licencias dramáticas, ofreciendo un retrato intenso y cinéfilo que recuerda a 'Malas Tierras' o 'La noche del cazador', y que captura la esencia de un Bruce Springsteen introspectivo y creativo.

Un disco "hipnótico, grave, perturbador y fascinante"

Según cuenta nuestro compañero Alejandro G. Calvo en la nueva edición de 'La crítica de Álex', "me encanta que haya quedado marcada la historia de la génesis de la canción Burning of U.S. dentro de la órbita de Nebraska", aunque aclara que la película realmente "no va de la escritura de esa canción, sino de algo mucho más interesante: la escritura del disco Nebraska". Calvo destaca cómo la película explora el proceso creativo de Springsteen, mostrando su aislamiento, sus momentos de depresión y la forma en que volcó todo en un disco "hipnótico, grave, perturbador, pero fascinante".

El crítico señala también la importancia de Jeremy Strong como Jon Landau: "Más allá del manager, es el confesor, el hombre que le apoya a todos los niveles. Me gustó mucho cómo dibuja la relación entre Springsteen y Landau". Esta dinámica aporta humanidad y profundidad a la historia, mostrando cómo el artista encontraba apoyo en su entorno mientras enfrentaba sus crisis personales.

Sobre la música, Alejandro G. Calvo comenta que la mezcla de canciones originales con interpretaciones de los actores genera "momentos impactantes, aunque a veces se sienten extraños y descompensados", porque parece confiar "en el actor, pero no tanto". Aun así, resalta que la película logra transmitir la esencia del proceso creativo de Springsteen y el impacto emocional de 'Nebraska'.

Finalmente, Calvo valora la apuesta de la película por centrarse en la salud mental y la creación musical:

"La génesis de Nebraska es fascinante. Que se haya hecho una película sobre ello me alucina. La última media hora no cuaja del todo, pero la propuesta es estimulante y muy interesante para quienes quieren entender al Bruce Springsteen más íntimo y creativo".

