Mucho más grande y "tremendamente violenta". Por qué 'Sisu: Camino a la venganza' es uno de los espectáculos de acción más brutales del año

Estos días se celebra la edición número 58 del Festival de Sitges, un certamen clave para los amantes del cine fantástico y de terror. Allí se están estrenando algunos de los títulos imprescindibles que el resto podrá ver a lo largo de las próximas semanas y semanas. Uno que brilla con especial fuerza es 'Sisu. Camino a la venganza', secuela de la estupenda película de Jalmari Helander.

"Otro torbellino de violencia"

El propio Helander vuelve a ocuparse aquí tanto del guion como de la puesta en escena y Tomás Andrés Guerrero suple hoy a Alejandro G. Calvo en la nueva entrega de Festivales y Premios para darnos los principales detalles de la misma. Como el hecho de que "ya no hay nazis" y que ahora "los villanos de la función son las fuerzas soviéticas que tratan de buscar al legendario inmortal para acabar con él".

Guerrero nos promete "otro torbellino de violencia" y asegura que es "mucho más grande" que su predecesora, algo que en parte se debe a que haya más dinero, pues el presupuesto se ha duplicado. Eso no impide que la secuela de 'Sisu' también apueste a veces por la comedia: "Por momentos a este slapstick o humor físico que tenían las películas del humor mudo, por ejemplo, de Buster Keaton".

Otro de los grandes atractivos es la presencia de Stephen Lang, el gran villano de la saga 'Avatar', para dar vida a "a Igor Dragonov, que es el hombre que forjó realmente a el protagonista de la película del que se nutre toda esa violencia y toda esa crueldad que lleva dentro". Todo eso lleva a que sea "tremendamente violenta e increíble" y que tenga "las muertes más creativas, violentas y bestias posibles".

Eso sí, Guerrero deja claro que "no es una película perfecta", pero también que "es un desfase y es mucho más disfrutable verla en cine". Por suerte, no tendremos que esperar mucho para tener la oportunidad de hacerlo, pues se estrena en los cines españoles el próximo 21 de noviembre.

