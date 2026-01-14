Los Globos de Oro vuelven a pegarse un batacazo en audiencia, y parte de culpa la tiene un motivo muy made in USA

Después de su victoria aplastante en los Globos de Oro con 'Una batalla tras otra', Paul Thomas Anderson tiene que estar de lo más contento. Pero como nunca llueve a gusto de todos, en la otra cara de la moneda seguramente esté el canal CBS, que emitió la ceremonia de entrega de los premios para pegarse un nuevo batacazo de audiencia que confirma el poco interés que generan al público general.

Globos de agua

Según datos de Nielsen, recogidos por la gente de Deadline, la gala reunió a 8,66 millones de espectadores entre la emisión en directo y las visualizaciones durante el mismo día; una cifra que marca una caída algo inferior al 7 % respecto al año anterior, en el que los Globos de Oro congregaron a 9,27 millones de espectadores.

Como todo es cuestión del cristal con que se mire, una visión más optimista invita a pensar en que el dato es considerablemente mejor que el de 2023, cuando los premios marcaron su mínimo histórico con 6,3 millones de espectadores. Pero la alegría es efímera, y desaparece por completo cuando recordamos que en el año 2020 los números ascendieron a unos contundentes 18,3 millones.

Cabe subrayar que CBS contaba con una bajada en los datos de audiencia por un motivo muy particular —y muy made in USA—: en años anteriores, la cadena se benefició de que los Globos de Oro se emitieron inmediatamente después de un partido de los playoff de la NFL, así que este año, sin el empuje directo del fútbol americano, los números se han resentido.

Comparando con otras grandes citas de la temporada de premios, los últimos Premios Emmy y la pasada ceremonia de entrega de los Oscar rascaron 7,42 millones y 19,69 millones de espectadores respectivamente, dejando claro dónde posa su mirada el público durante una temporada de premios que tal vez —solo tal vez— está algo recargada de grandes citas, alfombras rojas y discursos interminables.

