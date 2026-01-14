HOY SE HABLA DE

Los Globos de Oro vuelven a pegarse un batacazo en audiencia, y parte de culpa la tiene un motivo muy made in USA

Sin el empuje directo del fútbol americano, los Globos de Oro han vuelto a pinchar

Captura De Pantalla 2026 01 14 A Las 21 04 17
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
victor-lopez

Víctor López G.

Editor
victor-lopez

Víctor López G.

Editor
instagram
4810 publicaciones de Víctor López G.

Después de su victoria aplastante en los Globos de Oro con 'Una batalla tras otra', Paul Thomas Anderson tiene que estar de lo más contento. Pero como nunca llueve a gusto de todos, en la otra cara de la moneda seguramente esté el canal CBS, que emitió la ceremonia de entrega de los premios para pegarse un nuevo batacazo de audiencia que confirma el poco interés que generan al público general.

Globos de agua

Según datos de Nielsen, recogidos por la gente de Deadline, la gala reunió a 8,66 millones de espectadores entre la emisión en directo y las visualizaciones durante el mismo día; una cifra que marca una caída algo inferior al 7 % respecto al año anterior, en el que los Globos de Oro congregaron a 9,27 millones de espectadores.

Como todo es cuestión del cristal con que se mire, una visión más optimista invita a pensar en que el dato es considerablemente mejor que el de 2023, cuando los premios marcaron su mínimo histórico con 6,3 millones de espectadores. Pero la alegría es efímera, y desaparece por completo cuando recordamos que en el año 2020 los números ascendieron a unos contundentes 18,3 millones.

Globos de Oro 2026. Dónde ver en streaming 'Una batalla tras otra', 'Adolescencia', 'The Pitt' y todas las demás películas y series ganadoras
En Espinof
Globos de Oro 2026. Dónde ver en streaming 'Una batalla tras otra', 'Adolescencia', 'The Pitt' y todas las demás películas y series ganadoras

Cabe subrayar que CBS contaba con una bajada en los datos de audiencia por un motivo muy particular —y muy made in USA—: en años anteriores, la cadena se benefició de que los Globos de Oro se emitieron inmediatamente después de un partido de los playoff de la NFL, así que este año, sin el empuje directo del fútbol americano, los números se han resentido.

Comparando con otras grandes citas de la temporada de premios, los últimos Premios Emmy y la pasada ceremonia de entrega de los Oscar rascaron 7,42 millones y 19,69 millones de espectadores respectivamente, dejando claro dónde posa su mirada el público durante una temporada de premios que tal vez —solo tal vez— está algo recargada de grandes citas, alfombras rojas y discursos interminables.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Los Globos de Oro dejan una gala sin sorpresas, confirmando los fenómenos incontestables del año y que siguen teniéndole miedo al éxito

En Espinof | Timothée Chalamet, ahora más cerca del Óscar, afirma que las derrotas hicieron su victoria en los Globos de Oro "mucho más dulce"

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios