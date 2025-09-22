HBO Max sube de precios también para antiguos clientes. Así quedan las nuevas tarifas

Ya se ha convertido en el pan nuestro de cada día el tema de que las plataformas suban gradualmente sus precios. En esta ocasión es HBO Max que, tras la subida para los nuevos clientes hace unos meses aprovechando los cambios de planes, ha anunciado un incremento del precio para los antiguos clientes.

De esta manera, durante esta mañana los clientes de la plataforma han empezado a recibir notificaciones anunciando los cambios en las tarifas, que se harán efectivas a partir del 23 de octubre de este mismo año. Por lo que si te toca renovar en o a partir de esa fecha ya pagarás el precio nuevo.

Un euro

En concreto, el plan estándar (Full HD) subirá de 9,99 euros al mes a 10,99 euros o, en el caso de ser facturación anual, pasaremos de pagar 99,90 euros al año a 109,00 euros. En todo caso se mantiene la oferta del 50% vitalicio, que se ajusta a los nuevos precios. Es decir, pasaría de 4,99 al mes a 5,49. En caso de otras promociones, estas se mantienen hasta que dejen de estar en vigor.

Recordemos, además, que HBO Max tienen otro dos planes. El plan básico con anuncios cuesta 6,99 euros al mes o 69,99 al año mientras que el plan Premium (4K) cuesta 15,99 euros al mes o 159,90 euros anuales.

Una subida que desde HBO Max justifican señalando a «los costes de adquisiciones, creación de contenido y desarrollo de producto». Recordemos, además, que este año la plataforma ha asumido un nuevo cambio de marca (pasando de Max a HBO Max) y se otea en el horizonte más cambios en lo que se quieren separar las marcas Warner y Discovery... mientras Paramount está al acecho para hacerse con ella.

