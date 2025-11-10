Llevamos 3 episodios de 'It: Bienvenidos a Derry' y apenas hemos vislumbrado a Pennywise. Sus creadores tienen claro por qué

Nuevo lunes y amanecemos con un nuevo episodio de 'It: Bienvenidos a Derry', la precuela de la monumental novela de Stephen King y de las películas de Andy Muscchietti nos ha metido de nuevo el miedo en el cuerpo en un episodio que navega más de cinco décadas entre pasado y presente en lo que vamos sabiendo más del mal primigenio que se oculta en este rincón de Estados Unidos. Por cierto, spoilers.

Eso sí, todavía no hemos visto a "Eso" en su faceta más célebre... o sí. Y es que los responsables se muestran algo ambiguos respecto a si ese payaso que aparece en el cementerio en ese tramo final del capítulo es o no es la entidad. Al menos eso comentan los coshowrunners de la serie Brad Caleb Kane y Jason Fuchs quienes, si bien creen que sí es, siembran la duda: «podría no ser Pennywise.»

No es asunto de risa

Así lo comentan hablando para Deadline, donde explican también la razón por la que hasta el momento apenas hemos vislumbrado esta terrorífica entidad interdimensional. Para Kane, siendo Pennywise (en su forma de payaso) tan icónico, necesitaban tomarse su tiempo para darle una capa extra de terror.

«Hay una tendencia que en las series de terror, en lo que la serie avanza, la gente se inclina por la comedia y empieza a parecer menos aterradora. La gente adora a Pennywise como personaje. Es divertido, espeluznante, pero ¿sigue dando realmente miedo una vez que lo has incorporado en tu vida y lo has hecho parte de la cultura pop tal como es ahora? Creo que sí, definitivamente todavía da miedo, pero queríamos ir atrás y hacerlo realmente aterrador de nuevo, tanto como sea posible para hacer los miedos mucho mayores y hacer las escenas mucho más espeluznantes.»

Además, Fuchs reconoce que uno de los objetivos que tienen con esta temporada es explorar por qué una entidad capaz de transformarse en lo que sea elige esta forma de payaso; por qué se queda en Derry: «el libro da pistas y sugerencias... pero ¿qué significa?»

