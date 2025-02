El protagonista de 'The Pitt' ha definido su carrera con dos roles médicos, y la clave es que son muy diferentes. "Ha sido un maravilloso examen psicológico"

A pesar de que las series médicas son hoy un género prolífico, muchos siguen con una sola serie metida en la cabeza. 'Urgencias', creada por el novelista y médico Michael Crichton, supuso una revolución en el género, con su enfoque más viscera y realista que series anteriores, y con excelentes guiones que engancharon a los espectadores durante 15 temporadas, también supuso un buen escaparate para varios actores.

De todos ellos, alguien con quien el público conectó especialmente es John Carter. El que empezó siendo un mero residente abrumado por el día a día en el hospital pasó a convertirse en un médico experimentado. Noah Wyle no tenía mucha carrera antes de entrar en la serie, habiendo tenido un algún papel secundario en películas como 'Algunos hombres buenos' o 'Rebeldes del swing'.

Tras 254 episodios, uno pensaría que no querría volver a tener nada que ver con una serie médica. De hecho, Wyle ya dejó de ser un personaje regular para las últimas temporadas tras la fatiga que supuso interpretar a Carter tanto tiempo y en búsqueda de otros horizontes. Esos horizontes han acabado llevándole de vuelta a 'The Pitt', otra ficción hospitalaria que de hecho es muy deudora de 'Urgencias', no solo porque comparte parte del equipo creativo, sino porque literalmente iba a ser un reboot de aquella serie hasta que aquello no cuajó.

Hubo un esfuerzo consciente en separar a Robinavitch de Carter

Para Wyle, la alternativa de hacer algo diferente era probablemente más interesante. En una entrevista con Deadline dejó claro que el rol de Robinavitch era "un ejercicio actoral completamente diferente".

"Esto está construyendo una olla a presión de hora en hora, grado a grado, ingrediente a ingrediente, jugando con diferentes niveles de fatiga y la inhabilidad de compartimentalizar cosas que necesitan ser compartimentalizadas. Ha sido un maravilloso examen psicológico de un tipo teniendo uno de los peores días de su vida. Con la presencia requerida en solo ese ejercicio… ni siquiera he pensado en similitudes o diferencias (con 'Urgencias')."

Parte de lo que ha ayudado a diferenciarlo es que ha podido introducir su propia experiencia en el personaje. Cuando el proyecto de reboot se cayó, tanto su creador R. Scott Gemmill como Wyle no le vieron el sentido a tener que acotarse a la fórmula. Fue entonces cuando tuvieron una conversación de por dónde podrían llevar el personaje, y Wyle accedió a compartir orígenes con él y a darle un pasado más humilde frente al de su personaje original de Carter.

Lo cierto es que la vuelta de Wyle a ponerse una bata médica ha sido también una manera de volver a colocarse bajo los focos. Pese a que acumula más de cincuenta roles en toda su carrera y se ha mantenido pegado a la televisión, su papel en series fallidas como 'Falling Skies' o 'The Librarians' no supueso el impulso que probablemente esperaba. La situación ahora no podía ser más distinta. 'The Pitt' se mantiene entre lo más visto del catálogo de Max y confirmó hace poco una segunda temporada, y Wyle está en boca de todos últimamente como uno de los elementos indispensables de la nueva serie.

