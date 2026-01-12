Es una obra maestra absoluta del cine de terror y ciencia ficción. Hoy en TV, la película que nos enseñó que nadie oirá nuestros gritos en el espacio

Hay determinadas películas que son un rito de paso ineludible cuando se inicia uno en el cine, especialmente en los géneros como el terror o la ciencia ficción. Es un poco indicativo de una cultura obsesionada con canos inamovibles y mantener los iconos de juventud siempre presentes y congelados en ámbar. Pero, ocasionalmente, resulta innegable la maestría de una imprescindible como ‘Alien, el octavo pasajero’.

El polizón indeseado

La obra maestra de Ridley Scott se mantiene como un artefacto escalofriante e incluso impepinable que ha marcado por completo el devenir del cine de género de los últimos 45 años. Sigourney Weaver protagoniza con aplomo una película extraordinaria que se puede ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22:05 (también en streaming a través de Disney+).

La nave de transporte Nostromo se ve obligada a parar en un planeta misterioso por orden del sistema informático central, que ha detectado una posible forma de vida desconocida y de interés para la corporación Weyland-Yutani. Antes de darse cuenta, un miembro de la tripulación será atacado por una criatura extraña, sembrando lo que luego desatará el caos dentro de la nave.

Scott nos introduce cuidadosamente en la pesadilla espacial que diseña el guionista Dan O’Bannon, donde no sólo aterra la posibilidad de enfrentarse a un monstruo sanguinario e imparable sino también que haya todo un sistema que prefiere ponerte a los pies de los caballos si le supone conseguir algo valioso. El mundo de ‘Alien’ es uno fantasioso, pero auténtico en cómo refleja la desprotección de un grupo de currantes.

La habilidad visual primorosa de Scott nos hace aprender a ver la película antes de que la acción arranque, haciendo un ejercicio de atmósfera cuidada y magnificencia estructural. Desde la nave hasta el propio aspecto del xenomorfo se aprecia un trabajo de diseño magistral, y la cámara lo captura siempre de la manera en el que la inmersión es profunda y el sentido de la incredulidad está intacto.

Es un ritmo poco replicado, creando más escuela en sus facetas de slasher y de estética retrofuturista. Aun así, ‘Alien, el octavo pasajero’ es una película modélica en los aspectos más estupendos, elaborando una experiencia estremecedora que realmente justificaba su atrevido eslogan anunciando que en el espacio nadie podía escuchar tus gritos.

