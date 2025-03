Hoy en TV, un thriller policial trepidante y lleno de tensión de los directores de ‘Estado eléctrico’ que dura apenas hora y media

La expansión y dominio de Marvel se llevó por delante, en parte involuntariamente, la coexistencia con trabajos de cine comercial de corte adulto donde sus estrellas y cineastas podrían haberse asentado más allá de la maquinaria. Así, han tenido que caminar una cuesta más empinada cuando estos han intentado que películas sólidas como ‘Manhattan sin salida’ destacasen en el panorama.

Puentes hacia el crimen

No es que estemos ante uno de los thrillers más excelsos de los últimos años, pero es un entretenidísimo trabajo de acción policial producido por Anthony Russo y Joe Russo, con Chadwick Boseman en uno de sus últimos papeles antes de morir. La película se va a poder ver hoy en televisión a través de La Sexta a partir de las 22:45.

En la ciudad de Nueva York se producen cientos de crímenes diarios. Uno de estos, un robo sin aparente importancia, se cobra la vida de ocho agentes de policial. Boseman es Andre Davis, el detective a cargo de investigar el caso. Un encargo a contrarreloj que forzará también el cierre de la isla de Manhattan y desvelará oscuros secretos.

‘Manhattan sin salida’ responde bastante al paradigma bastante clásico de lo que conocemos tradicionalmente como “cine para padres”, pero en su vertiente más de andar por casa. Un ejercicio de género con intenciones comerciales que presenta un problema serio, como un crimen a resolver o una conspiración, que tiene que abordar con la suficiente seriedad para aparentar ser sofisticada.

Esto no implica necesariamente ser sofisticada, y es algo que el director Brian Kirk cumple en esta película. En poco más de hora y media plantea un suspense muy directo y efectivo, aderezado con acción de calibre más terrenal aunque también tenga espacio a cierto disparate (¡hay que cerrar los puentes de Manhattan!). Un claro ánimo de hacer algo sin pretensiones de no cambiar la vida, pero hecho con oficio.

Ciertamente podría tener más oficio en varias áreas, una consecuencia directa de que este tipo de cine ya no sea frecuente y muchos cineastas no puedan desarrollarse como es debido. Pero sabe apoyarse debidamente en un reparto formidable, especialmente un Boseman que muestra madera de estrella que podía haber llegado aún más lejos si no llega a irse tan pronto.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia