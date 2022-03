4 películas buenísimas para ver antes de que abandonen Amazon Prime Video a final de marzo

Hace bien poco os proponíamos un repaso a 4 largometrajes excelentes que dejaban Netflix a final de mes, pero no es la única plataforma que va sufrir importantes bajas en su catálogo cuando acabe marzo. De ahí que hayamos querido hace lo mismo con una selección de 4 películas buenísimas que abandonan Amazon Prime Video en España cuando este mes llegue a su fin.

Os recuerdo que también tenemos un repaso a potentes películas eróticas para ver en diferentes plataformas, películas épicas disponibles en streaming o películas sorprendentes que también podéis disfrutar por esa vía, sin olvidarnos de nuestra lista definitiva de las mejores películas de 2021 disponibles en Amazon, que quizá se os escapó alguna en su momento.

Las mejores películas que desaparecen de Amazon a final de marzo de 2022

A continuación encontraréis las cuatro películas que yo mismo he seleccionado personalmente basándome en mi criterio personal. Por si ya habéis visto todas o no os termina de convencer ninguna, he añadido alguna alternativa o título complementario en cada una de ellas. Sin más que añadir, vamos allá:

'Brokeback Mountain'

Dirección: Ang Lee. Reparto: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Michelle Williams, Randy Quaid, Linda Cardellini, Anna Faris, Scott Michael Campbell, David Harbour, Kate Mara.

Una magnífica película romántica con un enfoque puramente dramático para explorar la emocionante relación que surge entre Ennis y Jack, quienes enfrentan sus sentimientos de formas casi opuestas. Todo muy bien orquestado por un Ang Lee que demuestra la sensibilidad necesaria para manejar una historia de estas características, pero no nos olvidemos tampoco de las muy reseñables interpretaciones de Heath Ledger y Jake Gyllenhaal. Incomprensible que fuese derrotada en los Óscar por 'Crash'.

Como alternativa os traigo otro título de corte romántico (aunque abordado de forma muy poco convencional) que deja Amazon a finales de mes y también fue aspirante al Óscar de mejor película: 'Lost in Translation', el inolvidable largometraje de Sofia Coppola con Scarlett Johansson y Bill Murray.

'Parque Jurásico' ('Jurassic Park')

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Ariana Richards, Joseph Mazzello, Wayne Knight, Samuel L. Jackson, Bob Peck, Martin Ferrero, BD Wong, Miguel Sandoval, Gerald R. Molen

Una de las películas palomiteras más importantes de la historia del cine. Steven Spielberg logró desatar una impresionante moda por los dinosaurios que resucitó recientemente, aunque sin la misma intensidad que la que hubo en los 90. Un espectáculo de primera con ese componente más grande que la vida que cada vez menos películas saben captar y que además sigue funcionando de maravilla sin importar la cantidad de veces que la hayas visto.

A modo de complemento merece la pena destacar que también abandonan Amazon a final de mes las dos primeras secuelas de la franquicia. Me refiero a 'El mundo perdido' y 'Parque jurásico III'.

'Robocop'

Dirección: Paul Verhoeven. Reparto: Peter Weller, Nancy Allen, Kurtwood Smith, Miguel Ferrer, Ronny Cox, Dan O'Herlihy, Robert DoQui, Paul McCrane, Ray Wise, Jesse D. Goins, Felton Perry, Del Zamora

El cineasta holandés Paul Verhoeven ya había empezado a demostrar de lo que era capaz en Hollywood con 'Los señores del acero', pero fue con la película que nos ocupa cuando dejó claro que iba a llevar el cine comercial mucho más allá de lo que estábamos acostumbrados. Aquí nos ofreció un espectáculo violento y fascinante que también prestaba la atención necesaria a la historia, contando además con un reparto muy bien elegido.

Si ya os sabéis de memoria la primera, quizá os apetezca refrescar alguna de sus dos secuelas o el injustamente vapuleado remake protagonizado por Joel Kinnaman en 2014. Todas ellas también se van de Amazon a final de mes.

'Una cuestión de tiempo' ('About Time')

Dirección: Richard Curtis. Reparto: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy, Lydia Wilson, Lindsay Duncan, Richard Cordery, Joshua McGuire, Tom Hollander, Margot Robbie, Vanessa Kirby, Will Merrick, Tom Hughes

Una maravillosa comedia romántica que además integra con brillantez el siempre interesante recurso de los viajes en el tiempo. En ella se explora el amor desde dos vertientes diferentes, por un lado el encantador romance que surge entre los personajes de Domhnall Gleeson y Rachel McAdams, pero ojo también a la sobresaliente trama que comparte él con Bill Nighy, su padre en la ficción.

Como complemento os traigo otro título con participación de Curtis, ya que suyo fue el guion de 'Notting Hill', una de las comedias románticas de Hollywood más emblemáticas de los años 90. Julia Roberts y Hugh Grant lideran esta cinta que en abril ya no podrá verse en Amazon.