Ha regresado la Fiesta del Cine. Estas son 4 de las mejores películas en cartelera para tener una semana completa por poco dinero

Acción, conflictos familiares y thriller inconformista pueblan la cartelera

Bala Perdida 2025 Darren Aronofsky
Pedro Gallego

Pedro Gallego

Como buen evento bianual, ya está de vuelta en nuestras vidas la Fiesta del Cine. El momento donde se intenta revitalizar la asistencia a las salas con precios atractivos de 3,5 euros la entrada. Viene justo a tiempo para una etapa otoñal que se está haciendo algo cuesta arriba en cuanto a recaudaciones.

Y no es por falta de oferta disponible, con variados grados de atractivo pero desde luego abundancia de títulos. Estos son cuatro grandes ejemplos que se pueden ver ahora mismo en carteleras de todo el país, variando desde el thriller más intenso hasta el más relajado, así como el drama más profundo. Con este programa se puede tener la semana más completa si te gusta el cine en todas sus variantes.

‘Bala perdida’ (’Caught Stealing’)

Bala Perdida 2025 Austin Butler

Dirección: Darren Aronofsky. Reparto: Austin Butler, Zoë Kravitz, Regina King, Matt Smith, Liev Schreiber.

Que levante la mano el que tuviera en su carta de bingo del 2025 que Darren Aronofsky fuera capaz de divertirnos sin dejar de ser él mismo. ‘Bala perdida’ se zambulle de nuevo en adicciones, obsesiones y pozos de los que no se puede escapar, pero lo hace rescatando la urgencia callejera de Walter Hill con textura ansiosa aunque incómodamente graciosa de los Safdie. Un sorpresón donde Austin Butler se reafirma como estrella bancable y carismática.

La crítica en Espinof

‘Los domingos’

Los Domingos 2025 Alauda Ruiz De Azua

Dirección: Alauda Ruíz de Azúa. Reparto: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Nagore Aranburu.

Alauda Ruíz de Azúa está creciendo a pasos agigantados como una de las cineastas más interesantes de nuestro cine, dispuesta a hurgar en las heridas que ve todavía sin cicatrizar a través del drama familiar y una exquisita ambigüedad. ‘Los domingos’ pone en el tapete la religión para hablar de cosas que no se hablan, de puntos de vistas complejos y diferentes que merecen toda una conversación.

La crítica en Espinof

‘Un simple accidente’ (‘Yek tasadof-e sadeh’)

Un Simple Accidente 2025 Jafar Panahi

Dirección: Jafar Panahi. Reparto: Ebrahim Azizi, Madjid Panahi, Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Hadis Pakbaten.

Todavía con el calor de la victoria en Cannes con la prestigiosa Palma de Oro, y todavía haciendo ruido de cara a los próximos Oscars, la última obra de Jafar Panahi es una exhibición fantástica de lo que hace su cine. Política, incómoda, extrañamente divertida en ocasiones y profundamente dramática, con un plano final que te termina atrapando incluso cuando sales del cine. Imprescindible.

La crítica en Espinof

‘Una batalla tras otra’ (’One Battle After Another’)

Una Batalla Tras Otra 2025 Leonardo Dicaprio

Dirección: Paul Thomas Anderson. Reparto: Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Sean Penn, Teyana Taylor, Benicio del Toro.

Perfectamente la película del año, no hace falta añadir más. Si no la has visto a estas alturas deberías estar corriendo a hacerlo.

La crítica en Espinof

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de intriga y suspense de la historia

