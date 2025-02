Una de las mejores aventuras de ciencia ficción de los últimos 30 años, la última gran película de Clint Eastwood y más. 7 estrenos imprescindibles de cine en casa de febrero de 2025

El mes de febrero de 2025 nos ha dejado varias novedades la mar de interesantes para los amantes del cine en casa. En este artículo he hecho una selección de 7 títulos imprescindibles que ya podéis conseguir en formato físico, empezando por el último gran thriller de Clint Eastwood, pasando por varias de las triunfadoras en los últimos Goya y siguiendo por una de las mejores comedias de ciencia ficción de todos los tiempos. Vamos allá.

'El 47'

Una de las grandes triunfadores de la última entrega de los Goya y también uno de los mayores éxitos del cine español del año pasado. Además cuenta con el aval de que detrás de esta edición está A Contracorriente Films, conocida por mimar al máximo posible todos sus lanzamientos. Buen de ejemplo de ello es que incluya un audiocomentario de Marcel Barrena, su director. Podéis haceros con ella en blu-ray por apenas 17,99 euros.

Crítica de 'El 47'

'El método'

Hace ya 20 años se estrenaba esta estupenda película basada en una obra de Jordi Galcerán. Un gran thriller psicológico que explora la actitud de diferentes candidatos a un puesto de trabajo y que cuenta con un reparto muy inspirado. Seguro que no era el único que llevaba años esperando tenerla en alta definición y por ella en blu-ray apenas tendréis que pagar 14,99 euros

'Héroes fuera de órbita', steelbook en UHD y blu-ray

Una de las mejores comedias de ciencia ficción de la historia en la que se cuenta una inusual y tronchante aventura tomando la saga Star Trek como principal referente. Recuerdo que en su momento la dejé pasar en cines y me arrepiento mucho de ello. Afortunadamente, ahora podré disfrutar siempre que quiera con ella, y además con la opción del 4K y un aluvión de extras que no se incluyeron en la edición previa en blu-ray en nuestro país. Por 32,99 euros puede ser vuestra

'Jurado nº 2'

Es probable que se trate de la última gran película de Clint Eastwood. Un potente thriller judicial que no recibió el tratamiento que se merecía cuando llegó a los cines y que ahora puede formar parte de vuestra colección por 21,95 euros. Es cierto que ojalá llevase también algún extra y que es una lástima que no se lance también en 4K, pero es un título que cualquier amante de la obra de su director debería tener en su colección.

Crítica de 'Jurado Nº 2'

'La habitación de al lado'

La película más reciente de Pedro Almodóvar se queda algo lejos de sus mejores trabajos, pero ya solamente por las interpretaciones de Tilda Swinton y Julianne Moore es un título muy a tener en cuenta. Ahora nos llega en blu-ray en una edición algo escueta en contenidos adicionales -apenas incluye dos featurettes que en total ni siquiera llegan a los 10 minutos de duración- que ya puede ser vuestra por 21,95 euros.

Crítica de 'La habitación de al lado'

'La infiltrada', edición coleccionista

El thriller español que causó sensación el año pasado y que además consiguió el premio a la mejor película en los últimos premios Goya -aunque de forma compartida con 'El 47'-. Además. Divisa pone a la venta una edición coleccionista que además de todo lo que incluye la versión sencilla en blu-ray -17,99 euros- incluye una cuidada presentación en digipack con funda y un libreto de 16 páginas dedicado a la película. Os costará 24,99 euros.

Crítica de 'La infiltrada'

'Las vírgenes suicidas'

No es la primera vez que la ópera prima de Sofia Coppola se edita en blu-ray en nuestro país de la mano de Divisa, pero estamos ante una mejor brutal, tanto por el hecho de partir de una nueva restauración en 4K como por incluir una buena cantidad de extras -personalmente destacaría 'Lick the Star', el cortometraje que Coppola escribió y dirigió apenas un año antes que la película que nos ocupa-. Sí es una pena que no se haya editado en UHD, pero si os apetece haceros con ella, tendréis que pagar 14,99 euros.

