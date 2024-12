Revive los mejores momentos de las películas de 2024 a través de estos 23 planos memorables

El cine más mainstream actual puede dejar la sensación de que importan ya menos los valores narrativos o de artesanía de la puesta en escena, confundiendo elaborar un plano alucinante con cargarlos de elementos que al final resultan vacíos. Incluso el fetiche de Internet por los “one perfect shot” puede llevar a desnaturalizar su función.

Pero cada año encontramos grandes ejemplos de cine bien elaborado que sabe dejar imágenes imborrables. O imágenes que son capaces de contarnos una historia sólo con lo que está incluido en la misma, y apenas unas pizcas de movimiento. Hoy recordamos esos planos importantes que nos han dejado las películas estrenadas en España en 2024, un total de 23 que intentan poner el valor el arte de contar desde lo visual.

ADVERTENCIA: Algunos de los planos seleccionados pueden contener spoilers de la película

‘Anora’

Dirección: Sean Baker. Fotografía: Drew Daniels.

La división de clases no entiende de espíritu navideño, y para resguardarte del frío igual no te queda otra que recurrir al pañuelo que te tenía amordazado. Con un encuadre muy de western, Sean Baker plasma un desolador panorama para nuestra protagonista, que se prepara para que su intento de salir de la precariedad se quede en papel mojado. Por si fuera poco, su papel en esta historia no para de ser recordado por quienes están encima, y el único capaz de sentir cierta simpatía es un currante matón. Vaya fiestas.

Ahora en cines | La crítica en Espinof

‘Bikeriders. La ley del asfalto’

Dirección: Jeff Nichols. Fotografía: Adam Stone.

La creación de los mitos americanos pueden ser una fachada tras la cuál sólo hay una búsqueda o huida hacia ningún lugar. Jeff Nichols crea una increíble epopeya sobre los individuos perdidos en búsqueda de símbolos en los que creer, dejados a su suerte en un país con poco que ofrecerles. Una estética muy icónica que puede llegar a distraer, pero no olvidar que detrás de todo puede haber una inmensidad bastante confusa y paradójicamente claustrofóbica.

Disponible en alquiler en Amazon o en Apple TV | La crítica en Espinof

‘Civil War’

Dirección: Alex Garland. Fotografía: Rob Hardy.

“¿Me fotografiarías en el momento de mi muerte?”

‘Civil War’ iba lanzada a ser una de las películas más controvertidas del año. Una cuyos presagios políticos parecen haberse cumplido en parte. Aunque su interés resida sobre todo en lo antropológico, en desmenuzar la psique de la gente que se expone diariamente al horror para exponerlo, informar de él, o incluso convertirlo en su chute de adrenalina. Una espiral descendente que puede llevarte a una distancia emocional donde la imagen se impone a la realidad. Es una inteligente disertación por parte de un Alex Garland al que ha sido acusado de no querer decir nada por el mero hecho de ir más allá de los polos.

Ver en Movistar+ | La crítica en Espinof

‘Dream Scenario’

Dirección: Kristoffer Borgli. Fotografía: Benjamin Loeb.

En el proceso de destrucción de la reputación por la cultura de la cancelación hay muchas maneras de pegarse uno mismo un tiro en el pie. Así lo fantasea Kristoffer Borgli en uno de los momentos más abstractos y divertidos de su fantasía onírica, con un Nicolas Cage atravesado por flechas lanzados por el mismo Nicolas Cage. Una punzante observación de cómo la fama puede aparecer y desvanecerse, pero puede volverse realmente catastrófica si la manejas como un cretino.

Ver en Movistar+ | La crítica en Espinof

‘Dune: Parte Dos’

Dirección: Denis Villeneuve. Fotografía: Greig Fraser.

El estreno de ‘Dune: Parte Dos’ causó mucho asombro, sensación, y también memes, porque ahora una película se sabe que ha llegado cuando se comparten gracias en torno a ella y sus grandes momentos. La fascinación del Stilgar al encontrar supuestamente al Lisan al Gaib se ha vuelto una buena fuente de memes por derecho propio, pero es también significativo de como Denis Villeneuve incide en la emoción para mostrar cómo resulta fácil dejarse engatusar por supuestos profetas. Aunque estos puedan llevar a la destrucción.

Ver en Max | La crítica en Espinof

‘El brillo de la televisión’

Dirección: Jane Schoenbrun. Fotografía: Eric Yue.

Cuándo es demasiado tarde para empezar a abrazar la propia identidad. En ‘El brillo de la televisión’ vemos un viaje de lo más abstracto, uno que es capaz de unir la imaginería catódica, la nostalgia por la ficción, la necesidad de pertenencia o la incomodidad en la propia piel en un tono que es capaz de trazar puentes entre David Lynch y un disco de boygenius. Diseñando un mundo con su propio color, su propia atmósfera compleja e inquietante, Jane Schoenbrun interroga si todavía hay tiempo, si uno puede abrazar lo que tiene dentro o está condenado a vivir en una cáscara de sí mismo.

Disponible en alquiler en Amazon y en Apple TV | La crítica en Espinof

‘El mal no existe’

Dirección: Ryûsuke Hamaguchi. Fotografía: Yoshio Kitagawa.

Es posible que no haya nada más peligroso que un animal herido sin motivo. Ryûsuke Hamaguchi decidió sorprendernos tras la sensación de ‘Drive My Car’ con un thriller ecoterrorista de cocción muy lenta e inquietante, próxima a la de otro cineasta influyente en Japón como Kiyoshi Kurosawa. Con una historia meticulosamente construida, aunque tan ambigua que su final puede resultar confuso, el cineasta nos muestra que la falta de malicia no va a eximir del daño, y que en algún momento la expansión del consumismo puede volverse en contra de todos.

Ver en Filmin | La crítica en Espinof

‘Ferrari’

Dirección: Michael Mann. Fotografía: Erik Messerschmidt.

Vivir constantemente cerca de la destrucción y la muerte puede ser devastador, aunque haya quien se construya muros constantemente para no verse afectado. Michael Mann nos lleva por la mente de otro de sus personajes clásicos, aparentemente fríos e impasibles por fuera pero definitivamente hipersensibilizados, cuya fijación en el constante trabajo les intenta evitar la rotura emocional. No por ello van a escapar constantemente de las consecuencias.

Ver en Amazon Prime Video | La crítica en Espinof

‘Furiosa: De la saga Mad Max’

Dirección: George Miller. Fotografía: Simon Duggan.

Implacable en sus ganas de seguir planteando nuevas maneras de abordar su propia distopía desértica, George Miller aborda la precuela del personaje más impresionante de ‘Furia en la carretera’ con dejes de relato épico clásico. Una construcción de una leyenda narrada con tintes de odisea, tanto en una estructura literaria como en la colocación progresiva de Furiosa como una fuerza que se impone. No sólo sigue haciendo acción de gran nivel y locura, el australiano se reafirma nuevamente como uno de los mejores narradores audiovisuales de la actualidad.

Ver en Max | La crítica en Espinof

‘Green Border’

Dirección: Agnieszka Holland. Fotografía: Tomasz Naumiuk.

El cine “importante” implora que prestemos atención a los dramas urgentes que se relatan, aunque a veces no tengan la pericia para relatarlos. Agnieszka Holland es capaz de que sus peculiares formas vayan siempre en servicio de un relato que verdaderamente expone las miserias y contradicciones de una región poderosa que se quiere ver a sí misma como tolerante y hospitalaria, pero dentro de la cuál siguen habiendo tragedias diarias. Historias que alguien tiene que contar como es debido.

Ver en Filmin | La crítica en Espinof

‘Hit Man. Asesino por casualidad’

Dirección: Richard Linklater. Fotografía: Shane F. Kelly.

Qué sucede cuándo a una persona anodina y gris le descubres que puede tomar atajos en la vida fingiendo lo que no es. La identidad y el ego fracturados se vuelven uno de los interesantes malabares que Richard Linklater va girando sin que se note demasiado, dándole una interesante sustancia a su comedia medio criminal y medio romántica con Glen Powell. En un pequeño momento puede mostrarnos como un hombre se convierte en su propia trampa cuando decide llenar su vacío existencial con máscaras.

Ver en Amazon Prime Video | La crítica en Espinof

‘Jurado Nº2’

Dirección: Clint Eastwood. Fotografía: Yves Bélanger.

Para alguien que en la última década ha recibido comentarios de apresurarse haciendo películas y de estirar el concepto de “austero”, Clint Eastwood muestra nuevamente cómo se guarda los golpes de efecto para cuando toca (incluyendo también su potente y ambiguo final) Intentar realizar la puesta en escena en torno a una estatua de la justicia es un recurso evidente pero tremendamente eficaz cuando intentas explorar la complejidad del sistema judicial y la diferencia entre la verdad y lo justo. El juego de intriga entre una fiscal y un culpable se vuelve una diferencia insalvable ante los ojos vendados.

Ver en Max | La crítica en Espinof

‘La primera profecía’

Dirección: Arkasha Stevenson. Fotografía: Aaron Morton.

Con elegancia y gran idea (y una gran fotografía digital que replica con impresionante acierto el celuloide viejo), ‘La primera profecía’ se convierte no sólo en una película mucho mejor de lo que tiene que derecho a ser la enésima precuela de un clásico, sino una de las grandes del género este año. Una que decide aprovechar cada escena para generar inquietud, para ir sugiriendo el terror que se aproxima en lugar de sólo mostrarlo con ánimo de generar shock barato. Su construcción tan meticulosa es sin duda una gran sorpresa.

Ver en Disney+ | La crítica en Espinof

‘La quimera’

Dirección: Alice Rohrwacher. Fotografía: Hélène Louvart.

Una compleja relación con el pasado, con los fantasmas que no se pueden superar, puede desembocar en desenterrar todos los tesoros enterrados que la tierra ha decidido tragar. ‘La quimera’ es una interesante aventura por Italia y sus reliquias olvidadas que se mezcla con los intentos de su protagonista por intentar superar la pérdida y el dolor. Un entramado que inevitablemente tendrá un punto de inflexión.

Ver en Movistar+ | La crítica en Espinof

‘La sustancia’

Dirección: Coralie Fargeat. Fotografía: Benjamin Kracun.

Todo lo que quería Mia Goth en ‘X’, ‘Pearl’ y ‘MaxXine’ era ser una estrella. También lo quería la protagonista de ‘Showgirls’. El estrellato y la atención es algo tan goloso que puede llevarte a pelearte contigo misma por conseguirlo. Una autodestrucción jubilosa que Coralie Fargeat explota a gusto con comedia negra y transformaciones grotescas en ‘La sustancia’, dando todas las vueltas que puede y más hacia una idea que da para un viaje sensacional.

Ahora en cines | La crítica en Espinof

‘La trampa’

Dirección: M. Night Shyamalan. Fotografía: Sayombhu Mukdeeprom.

Con la misma divertida mala baba con la que Linklater plantea su comedia, M. Night Shyamalan da la vuelta a los actos de psicopatía diaria y socialmente aceptada observados por un psicópata auténtico. La desaforada sensación fan, los comportamientos colectivos ya habituales, se plantean como trazas de la humanidad saliendo de su eje por parte de alguien que (en secreto) ha aceptado su condición deshumanizada. Aun así, no puede evitar fijarse en todos esos detalles, porque para eso es una película de miradas.

Ver en Max | La crítica en Espinof

‘La zona de interés’

Dirección: Jonathan Glazer. Fotografía: Lukasz Zal.

Si plantear el Holocausto como un martes cualquiera al sugerirnos el genocidio mientras seguimos de cerca a los perpetradores del mismo, Jonathan Glazer se toma el lujo de dar una pirueta más a su gran atrevimiento formal. Distanciados de los campos de concentración en activo, pasamos a seguir lo que parece una jornada laboral más para unas limpiadoras que, lejos de estar impresionadas de estar rodeadas con el horror, realizan su trabajo con absoluta normalidad. La cotidianeidad de la tragedia como método cerebral normal.

Ver a través de Filmin y de Movistar+ | La crítica en Espinof

‘Longlegs’

Dirección: Osgood Perkins. Fotografía: Andrés Arochi.

Mucho cine de terror actual parece especialmente preocupado por la fascinación que sentimos por el true crime y los psicópatas que engrandecemos a la categoría de hombres del saco. Osgood Perkins ofrece la mejor observación sobre el tema con ‘Longlegs’ a partir de la implacable persecución que el FBI realiza para capturar al personaje de Nicolas Cage. Un personaje que, visto con cierta distancia, es más risible que interesante, pero culturalmente nos hemos habituado a convertir a personajes como él en lo segundo.

Disponible en alquiler en plataformas como Amazon o Apple TV | La crítica en Espinof

‘Los que se quedan’

Dirección: Alexander Payne. Fotografía: Eigil Bryld.

En un gran año para la simulación del efecto celuloide, la cámara de Alexander Payne trata de moverse con absoluta discreción pero maravillosa artesanía para mostrarnos como un grupo de “perdedores” solitarios encuentran el confort navideño al pasar las fiestas entre ellos. Un encuentro realizado a la fuerza, casi un encierro, pero que ofrece no sólo una oportunidad de conocer al resto, también es una segunda oportunidad para ellos mismos.

Ver en SkyShowtime | La crítica en Espinof

‘No esperes demasiado del fin del mundo’

Dirección: Radu Jude. Fotografía: Marius Panduru.

Para todos los que afirman que la comedia es excesivamente correcta y ya no busca provocar, el rumano Radu Jude lanza a la cara el plano secuencia más prolongado y rocambolesco del año sin necesidad de mover la cámara. Una bravura de media hora donde el esperpento es la norma mientras se intenta controlar el mensaje que una compañía quiere que se transmita mientras una persona incapacitada por un accidente laboral está tratando de contar su historia. Historias de capitalismo moderno donde un atropello a la dignidad es una jornada de trabajo más, con el cine siendo partícipe.

Ver en Filmin | La crítica en Espinof

‘Perfect Days’

Dirección: Wim Wenders. Fotografía: Franz Lustig.

Aceptar la precariedad y la rutina casi como un remanso de paz frente a un pasado que queda difuso para el espectador, pero se asume poco agradable. Wim Wenders convierte el paso diario por los baños públicos de Tokio en la apacible experiencia en la que la ha transformado su protagonista, totalmente conforme con que los muros a su alrededor se conviertan en un soporte.

Ver en Movistar+ | La crítica en Espinof

‘Rivales’

Dirección: Luca Guadagnino. Fotografía: Sayombhu Mukdeeprom.

Luca Guadagnino vino a jugar con ‘Rivales’ con tanto fervor como sus protagonistas lo hacen en el terreno de juego. Un triángulo amoroso desatado, apasionado y sexy donde los intercambios entre sus componentes se equiparan a los que se proporcionan en la pista, dando raquetazos como si fueran comunicación no verbal. Una constante tensión y conexión que no puede ser sino contemplada con fervor.

Ver en Amazon Prime Video | La crítica en Espinof

‘Secretos de un escándalo’

Dirección: Todd Haynes. Fotografía: Christopher Blauvelt.

Remover el pasado y el trauma con ánimo de perseguir el prestigio es una crueldad con la que Todd Haynes decide ponerse juguetón y venenoso en un melodrama con doble filo. Mientras el intercambio entre Julianne Moore y Natalie Portman proporciona el entretenido salseo que esperamos, va surgiendo poco a poco la confusión e indefinición de un hombre cuya inocencia quedó interrumpida bruscamente y no ha tenido la oportunidad tanto de disfrutar de su proceso de madurez como de comprobar hacia donde le iba a llevar.

Ver en Amazon Prime Video | La crítica en Espinof

En Espinof | Las mejores películas de 2024

En Espinof | Las películas con mejor dirección de fotografía en lo que llevamos de siglo