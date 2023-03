'Shingeki no Kyojin', 'Spy x Family' y 'Kimetsu no Yaiba' arrasan en los Anime Awards 2023 de Crunchyroll pero el mejor anime del año está en Netflix

En la madrugada del 4 de marzo, Crunchyroll celebró la gala de los Anime Awards. Se anunciaron los premiados, todos ellos elegidos mediante los votos de los usuarios de Crunchyroll. Los premios engloban los animes emitidos entre noviembre de 2021 y septiembre de 2022 (es decir, que 'Chainsaw Man' se quedó fuera).

Finalmente, los animes que más premios consiguieron fueron 'Shingeki no Kyojin', 'Kimetsu no Yaiba' y 'Spy x Family', aunque fue 'Cyberpunk: Edgerunners' fue el que se alzó con el título de mejor anime del año. Sorprendentemente, animes de la talla de 'JoJo's Bizarre Adventure' o 'My Dress-Up Darling' se fueron de vacío.

Anime del Año

Mejor acción

'Shingeki no Kyojin: Temporada Final Parte 2'

'Cyberpunk: Edgerunners'

'Kimetsu no Yaiba: Entertainment District Arc'

'JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean'

'Lycoris Recoil'

'Spy x Family'

Mejor comedia

'Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-'

'Kotaro vive solo'

'My Dress-Up Darling'

'Spy x Family'

'Isekai Ojisan'

'Ya Boy Kongming!'

Mejor drama

'86 EIGHTY-SIX Part 2'

'Shingeki no Kyojin: Temporada Final Parte 2'

'Cyberpunk: Edgerunners'

'Dance Dance Danseur'

'Kotaro vive solo'

'Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun'

Mejor fantasía

'Kimetsu no Yaiba: Entertainment District Arc'

'Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun'

'Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Part 2'

'Overlord IV'

'Ranking of Kings (Cour 2)'

'The Case Study of Vanitas (part 2)'

Mejor romance

'Call of the Night'

'Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-'

'Komi-san no puede comunicarse (Temporada 2)'

'Love After World Domination'

'My Dress-Up Darling'

'Shikimori's Not Just a Cutie'

Mejor película

Mejor Director

Haruo Sotozaki ('Kimetsu no Yaiba: Entertainment District Arc')

Hiroyuki Imaishi ('Cyberpunk: Edgerunners)

Kazuhiro Furuhashi ('Spy x Family')

Shingo Adachi ('Lycoris Recoil')

Yosuke Hatta ('Ranking of Kings - Cour 2')

Yuichiro Hayashi ('Shingeki no Kyojin: Temporada Final Parte 2')

Mejor animación

'Akebi's Sailor Uniform'

'Shingeki no Kyojin: Temporada Final Parte 2'

'Cyberpunk: Edgerunners'

'Kimetsu no Yaiba: Entertainment District Arc'

'Ranking of Kings (Cour 2)'

'Spy x Family'

Mejor diseño de personajes

'Cyberpunk: Edgerunners'

'Kimetsu no Yaiba: Entertainment District Arc'

'JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean'

'My Dress-Up Darling'

'Ranking of Kings (Cour 2)'

'Spy x Family'

Mejor serie continuada

'Shingeki no Kyojin'

'Kimetsu no Yaiba'

'JoJo's Bizarre Adventure'

'Kaguya-sama: Love Is War

'Made in Abyss'

'One Piece'

Mejor serie nueva

'Call of the Night'

'Cyberpunk: Edgerunners'

'Lycoris Recoil'

'My Dress-Up Darling'

'Spy x Family'

'Ya Boy Kongming!'

Mejor anime original

'BIRDIE WING -Golf Girls' Story-'

'Healer Girl'

'Lycoris Recoil'

'The Orbital Children'

'Vampire in the Garden'

'YUREI DECO'

Mejor canción anime

"Chikichiki Banban," QUEENDOM para 'Ya Boy Kongming!'

"Comedy," Gen Hoshino para 'Spy x Family'

"My Nonfiction," Miyuki Shirogane (CV: Makoto Furukawa) & Chika Fujiwara (CV: Konomi Kohara) para 'Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-'

"New Genesis," Ado para 'One Piece Film Red'

"Shall We Dance?," ReoNa para 'SHADOWS HOUSE -2nd Season-'

"The Rumbling," SiM para 'Shingeki no Kyojin: Temporada Final Parte 2'

Mejor Banda Sonora

'Shingeki no Kyojin: Temporada Final Parte 2'

'Cyberpunk: Edgerunners'

'Kimetsu no Yaiba: Entertainment District Arc'

'Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun'

'SPY x FAMILY'

'Ya Boy Kongming!'

Mejor personaje principal

Bojji ('Ranking of Kings - Cour 2')

Chisato Nishikigi ('Lycoris Recoil')

David Martinez ('Cyberpunk: Edgerunners')

Eren Jaeger ('Shingeki no Kyojin: Temporada Final Parte 2')

Loid Forger ('Spy x Family')

Marin Kitagawa ('My Dress-Up Darling')

Mejor personaje de reparto

Ai Hayasaka ('Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-')

Anya Forger ('Spy x Family')

Kage, Ranking of Kings (Cour 2)

Rebecca ('Cyberpunk: Edgerunners')

Tengen Uzui ('Kimetsu no Yaiba: Entertainment District Arc')

Yor Forger ('Spy x Family')

Mejor interpretación vocal (japonés)

Atsumi Tanezaki por Anya Forger ('Spy x Family')

Chika Anzai por Chisato Nishikigi ('Lycoris Recoil')

Fairouz Ai por Jolyne Cujoh ('JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean')

Misaki Kuno por Faputa e Irumyuui ('Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun')

Natsuki Hanae por Tanjiro Kamado ('Kimetsu no Yaiba: Entertainment District Arc')

Yuki Kaji por Eren Yeager ('Shingeki no Kyojin: Temporada Final Parte 2')

Mejor interpretación vocal (castellano)

Jaime Pérez de Sevilla por Yuta Okkotsu ('Jujutsu Kaisen 0')

Lourdes Fabrés por Jolyne ('JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean')

Alejandro Albaiceta por Gohan ('Dragon Ball Super: SUPER HERO')

Marc Gómez por Daida ('Ranking of Kings - Cour 1')

Masumi Mutsuda por Yatora Yaguchi ('Blue Period')

Mónica Padrós por Hiling ('Ranking of Kings - Cour 1')

Mejor opening

"Chiki Chiki Ban Ban," QUEENDOM, ('Ya Boy Kongming!')

"Mixed Nuts," Official HIGE DANdism ('Spy x Family')

"Naked Hero," Vaundy ('Ranking of Kings - Cour 2')

"The Rumbling," SiM ('Shingeki no Kyojin: Temporada Final Parte 2')

"This Fffire," Franz Ferdinand ('Cyberpunk: Edgerunners')

"Zankyou Sanka," Aimer ('Kimetsu no Yaiba: Entertainment District Arc')

Mejor ending

"Akuma no Ko," Ai Higuchi ('Shingeki no Kyojin: Temporada Final Parte 2')

"Comedy," Gen Hoshino ('Spy x Family')

"Heart Ha Oteage," Airi Suzuki ('Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-')

"Koi no Yukue," Akari Akase ('My Dress-Up Darling')

"Koshaberi Biyori," FantasticYouth ('Komi-san no puede comunicarse - Temporada 2')

"Yofukashino Uta," Creepy Nuts ('Call of the Night')

Personaje "Must Protect At All Costs"