Si te ha gustado ‘Thunderbolts*’ en streaming puedes encontrar también 3 asombrosas películas lideradas por antihéroes

Ahora que se ha estrenado en streaming, ‘Thunderbolts*’ tiene la ocasión de llegar al público cómo no llegó a conseguir del todo en cines. Una oportunidad no sólo de disfrutar de una de las mejores películas Marvel en años, sino para encariñarse con un grupo de antihéroes que no son perfectos en su heroísmo, pero son igual lo que hace falta para salvar el día (y una tarde de cine).

Las cintas de acción como las de superhéroes tiende a los extremos binarios, con héroes que no resultan tan extremos ni complejos moralmente o su mundo no resulta tan intrincado. Pero ocasionalmente hemos encontrado películas notables con protagonistas llegando al mismo destino por medios menos apropiados, como es el caso de estas tres películas que también se encuentran en streaming.

‘Blade II’ (2002)

Dirección: Guillermo del Toro. Reparto: Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Norman Reedus, Ron Perlman, Leonor Valera.

En un periodo muy distinto de Marvel, donde sus propiedades pasaron a manos de otros y no había un plan multiversal de películas que sostener, era factible hacer una película de un medio vampiro que caza monstruos sedientos de sangre. Héroe, pero también lo justo, exhibiendo carisma a través de la intachable presencia de Wesley Snipes y un Guillermo del Toro bien desatado mientras entiende lo que se requiere para el trabajo.

Ver en Movistar+ | La crítica en Espinof

‘Red’ (2010)

Dirección: Robert Schwentke. Reparto: Bruce Willis, John Malkovich, Morgan Freeman, Helen Mirren, Karl Urban.

Un grupo de asesinos de élite que han hecho operaciones bastante sucias para el gobierno de repente deben ser eliminados por gente especialmente interesada dentro de dicho gobierno. Es la premisa general de ‘Thunderbolts*’, pero también de esta gamberra y artrítica adaptación del cómic de Warren Ellis que incluye una estimable cantidad de estrellas veteranos haciendo lo suficiente para ganarse bien el sueldo.

Ver en Lionsgate+ | La crítica en Espinof

‘El escuadrón suicida’ (’The Suicide Squad’, 2021)

Dirección: James Gunn. Reparto: Idris Elba, Margot Robbie, Joel Kinnaman, John Cena, Viola Davis.

En un tiempo pasado, James Gunn iba a encargarse de llevar a Marvel a terreno especialmente violento con los ‘Thunderbolts*’. Pero fue despedido y acabó explayando todas sus ideas en la compentencia con una película libre donde el explotation bélico aporta una frescura impecable al género super. Un buen cañonazo con el que preparó terreno para llevar DC por completo.

Ver en HBO Max | La crítica en Espinof

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia