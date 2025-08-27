Fracasó injustamente en cines, y ahora esta notable película de acción acaba de estrenarse en Disney+

El último año parece ser la muestra de que el cine de superhéroes puede haber tocado techo a nivel de público, lo que es especialmente preocupante para una Marvel que parecía no entender de semejantes límites o incluso podía mantenerlos absurdamente altos. Puede que consiga disipar el pesimismo con las próximas ‘Vengadores: Doomsday’ y ‘Spider-Man 4’, pero claramente ya no tiene el mismo beneficio de la duda.

Hablamos de un punto donde tener los personajes correctos con un reparto potente ya no resulta suficiente para que la gente cada en masa como solía, un territorio en el que no se encontraban desde los inicios de su universo. Ni siquiera sacar una buena película que tenga boca-oreja como ‘Thunderbolts*’ revierte la tendencia.

Aliados improbables pero necesarios

Es un destino un poco injusto para una de las mejores películas que han sacado en bastante tiempo, sacando oro de un grupo de personajes muy marginales que tienen que defender actores notables. Florence Pugh, Sebastian Stan y David Harbour lideran la creación de un supergrupo entrañable que ya se puede ver en streaming a través de Disney+.

Un grupo de superhumanos, que anteriormente han empleado sus poderes para el mal, esperan a su segunda oportunidad para redimirse y poder llegar a ser héroes trabajando clandestinamente limpiando los trapos sucios de una empresa de seguridad que lleva misteriosos experimentos. Pronto se darán cuenta de que ellos serán los próximos trapos sucios en ser eliminados, así como un misterioso hombre que no parece pintar nada allí, pero esconde más de lo que aparenta a simple vista.

Jake Schreier ejerce de director artesano para una película que lucha profundamente por aparentar ser diferente, incluso canibalizando el marketing de A24 para dárselas de indie hipertrofiado. Sorprendentemente, consigue sostenerlo lo suficiente ya no sólo para no poner los ojos en blanco ante la proposición, sino que ofrece solidez que hacía tiempo era difícil encontrar en la fórmula Marvel.

‘Thunderbolts*’: héroes contra la depresión

No nos engañemos, no es precisamente una revolución de autor la que propone ‘Thunderbolts*’, aunque claramente tiene sus deudas con los que James Gunn ha hecho para grupos de héroes improbables como los ‘Guardianes de la Galaxia’. Sin embargo, además de ejecutar con buena eficiencia los lugares comunes esperables de una historia súper, acaba sosteniendo una idea interesante en el enfrentamiento de los personajes contra una amenaza considerable: sus propios traumas, vacío existencial y depresión.

Podría haber salido muy mal, pero Schreier equilibra bien las ambiciones temáticas con el espectáculo demandado, e incluso lo refina suficientemente con diseños de producción tangibles, fotografía legible y hasta música diferente. Sin ser un excelente regreso a los buenos tiempos, ofrece una película de acción consistente y con poso temático, quizá la mejor apuesta posible para recuperar el favor perdido del público.

