La taquilla se queda estancada. Ante la falta de bombazos, ni siquiera Super Mario puede competir contra el fútbol y las terracitas

Aunque todos esperábamos que 'Super Mario Galaxy' volara alto y se convirtiera en la primera película del año en superar los 1000 millones de dólares, lo cierto es que va a sufrir para conseguirlo. De hecho, en última instancia, todo va a depender al final de su estreno en Japón este viernes, porque el público no ha acompañado a la secuela tanto como a la película original. De momento, en Estados Unidos se ha vuelto a situar en el puesto 1, pero con 35 millones, recaudando un total de 355. O sea, 80 millones menos que la original en su tercer fin de semana. No es que pinten bastos para la saga, pero sí que se esperaba menos: lo mismo para la próxima incluso tienen que (¡oh, no!) esforzarse.

Calma chicha

Lo cierto es que en la taquilla americana seguimos esperando al estreno de 'Michael' y la incógnita de su resultado, porque hasta entonces hay una calma chicha un poquito enervante tras los vaivenes del resto del año. La buena noticia es que 'Proyecto Salvación' continúa recaudando lo suficiente para mantenerse en el segundo puesto, con 20 millones en su quinta semana y bajando tan solo un 15,3% respecto al fin de semana pasado. Por su parte, 'La momia' de Lee Cronin, con un presupuesto de tan solo 22 millones, ha hecho 13 millones el primer fin de semana: con 34 millones en todo el mundo aún no da beneficios, pero lo hará tranquilamente, asegurando el futuro de las películas de terror de bajo presupuesto.

Por lo demás, 'El Drama' continúa su paseo triunfal en el puesto 4, con un total de 39 millones recaudados (81 millones en total, a la espera de estrenarse en España, en otro éxito rotundo para A24) y lo mismo pasa con 'Hoppers', que sigue aferrándose al sexto puesto de taquilla en su semana 7. Va a sufrir para dar beneficios pero es posible que llegue a la cifra mágica de los 400 millones en todo el mundo. Solo necesita un último empujón y un poco de suerte.

El resto de novedades se han concentrado en la parte final del top 10, con cosas como 'Normal' o 'Busboys' estampándose en la mediocridad, BTS volviendo a conseguir un éxito con su concierto en directo y la india 'Bhooth Bangla' consiguiendo colarse en el puesto 10 por sorpresa. El gran golpe, como digo, llegará este viernes, con el estreno de 'Michael', que promete revolucionar todo a ritmo de "Hee-hee!". A partir de ese momento, tardaremos en tener calma chicha de nuevo: 'El diablo viste de Prada 2', 'Mortal Kombat II', 'The Mandalorian y Grogu' y 'Scary Movie' nos aseguran que no nos vamos a aburrir con los temas del dinero hasta que llegue el veranito.

La llegada de Leo Harlem

No se puede ir siempre hacia arriba, y menos aún cuando tu competición es el fútbol y las terracitas. Igual que en Estados Unidos, la taquilla española ha entrado en pausa con los mismos tres protagonistas, pero en distinto orden. Primero, 'Super Mario Galaxy'. Segundo, 'La Momia', que se queda por los pelos (20.000 euros) por debajo del millón. Y tercero, 'Proyecto Salvación'. A partir de aquí, llega un combo de películas españolas que son exactamente lo que el público que no ve cine español cree que se está proyectando siempre: 'La familia Beneton +2' (que se estrena un poco por debajo de la primera, pero aún aspira a ser otro éxito), 'Torrente Presidente' (que ya es la quinta película más taquillera de la historia del cine español por delante de 'Un monstruo viene a verme') y 'Boulevard', que ha caído tras los fantásticos datos de la semana pasada.

Lo curioso de este inmovilismo es que en un país como el nuestro, que en 2026 ha dado muchas oportunidades a películas de índole más independiente, películas como 'Un poeta' (que ha sido un éxito a su manera), 'Prime Crime' o 'La mujer más rica del mundo' no han sabido encontrar su público, vencidas por cintas ya veteranas como 'Incontrolable' (que apunta a nuevo clásico de esos que aguantan durante semanas, especialmente gracias a los Martes Senior) y 'Hoppers'. También destacan dos eventos de esos que dan la razón a los que creen que el cine solo puede sobrevivir como evento esporádico: 'Kill Bill: The whole bloody affair' y el concierto en directo de BTS.

Igual que en la taquilla americana, toca esperar a ver cuál es la onda expansiva que causan 'Michael' o 'Turno de Noche' la semana que viene, que dejarán el camino libre para el exitazo, a finales de mes, de 'El diablo viste de Prada 2'. Disfrutadlo, porque en España, hasta que llegue 'The Mandalorian y Grogu', la cosa va a caer en picado. No se puede competir contra el buen tiempo sin un bombazo en ciernes.

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