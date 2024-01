La mejor película de una de las sagas más populares del siglo XXI según la crítica. Ya puedes ver en streaming el regreso de uno de los grandes iconos del cine de terror

Gustará más o menos, pero nadie puede poner en duda que 'Saw' es una de las franquicias más populares del siglo XXI. Tras el arrollador éxito de la película dirigida por James Wan en 2004, hemos podido ver multitud de secuelas, pero parecía que el destino de la franquicia era caer al menos temporalmente en el olvido -sobre todo tras el fallido relanzamiento que fue 'Saw: Spiral'-. Eso ha cambiado gracias a la gran acogida de 'Saw X', la entrega mejor valorada por la crítica que ya puede verse en streaming a través de Movistar+.

Vuelve Jigsaw

Estaba claro que el gran aliciente de 'Saw X' era el regreso de Tobin Bell como Jigsaw, convertido ya por méritos propios en uno de los grandes iconos de la historia del cine de terror. Sin embargo, el rumbo que había tomado la saga llevó a que su vuelta fuese poco menos que imposible, pero eso es algo que los responsables de la franquicia han solucionado optando por hacer una sangrienta aventura situada entre 'Saw' y 'Saw 2'.

Lo que sí sorprende es que sea con mucha diferencia la película de la saga con mejores críticas, ya que es la única que supera el 50% de valoraciones positivas en Rottentomatoes (allí tiene un 80% de críticas favorables) como el 50 sobre 100 en Metacritic (allí consiguió una nota de 60). Además, el público también la situó como una de sus favoritas, pues no hay ni una entrega con mejor nota en CinemaScore.

¿Realmente es 'Saw X' para tanto? Yo no creo que sea la mejor de la saga, pero sí es una adición bastante entretenida que consigue mostrarnos una cara diferente de Jigsaw durante su primera media hora para luego ofrecer un espectáculo sádico a la altura de lo que cualquier fan de la franquicia esperaría. A eso también ayuda que jueguen más con la idea de que hay gente tan despreciable que el público incluso pude disfrutar a su manera de ver cómo le dan su merecido.

Por cierto, Lionsgate ya ha confirmado 'Saw 11' para este año, y todo apunta a que será una secuela directa de la que ya tenéis disponible en Movistar+.

En Espinof: